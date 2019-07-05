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Колишній губернатор штату Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що члени Міжнародного олімпійського комітету отримали гроші за підтримку заявки Ріо під час вибору міста проведення Олімпійських ігор 2016.

За даними бразильського видання Globo, ексгубернатор, який відбуває покарання за корупцію, заявив, що гроші за підтримку заявки Ріо, серед інших, отримали українець Сергій Бубка та російський плавець Олександр Попов.

Голова Національного олімпійського комітету України та російський спортсмен ці звинувачення вже заперечили.

Кабрал сказав, що посередниками у підкупі учасників були голова Олімпійського комітету Бразилії Карлош Артур Нузман та голова Міжнародної легкоатлетичної федерації Ламін Діак.

Діак, начебто, пообіцяв забезпечити додатково до десяти голосів на підтримку Ріо під час голосування у 2009 році за місце проведення Олімпіади, в обмін на два мільйони доларів, які потрібно було передати через сина Діака — Папу Массату.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Бубка та Олександр Попов - серед ти, кого назвав Сержіу Кабрал

На питання, від кого будуть ці голоси, за словами ексгубернатора, Нузман сказав, що від африканських членів Міжнародного олімпійського комітету, а також від Бубки й Попова.

"Вони запевнили мене, що Сергій Бубка, український спортсмен, отримав хабар", - цитує бразильське видання Кабрала.

Що каже Бубка

Сам Сергій Бубка звинувачення відкидає.

"Я повністю відкидаю всі помилкові твердження колишнього губернатора Ріо, який зараз відбуває довготермінове покарання за корупцію", - написав він у Twitter.

За словами видатного спортсмена, Ламін Діак ніколи не звертався до нього з приводу "голосу на виборах міста-господаря Олімпійських ігор 2016".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Бубка - олімпійський чемпіон, багаторазовий світовий рекордсмен у стрибках із жердиною

Бубка підкреслив, що вже попросив своїх юристів звернутись до Діака із закликом пояснити твердження Кабрала.

"Я проінструктував своїх адвокатів, зробити усе можливе, з легальної точки зору, аби захистити мої права", - написав колишній спортсмен.

Російський плавець Олександр Попов також спростував слова Кабрала і заявив, що не голосував за Ріо на жодному з етапів, цитує його заяву агенція AP.

Він також стверджує, що не брав участі у будь-яких перемовинах щодо підтримки цього міста.

Ріо-де-Жанейро перемогло у голосуванні за результатами трьох турів. Іншими претендентами на проведення Олімпіади були Мадрид, Токіо та Чикаго.

За результами ігор, які пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року Україна посіла 31 місце.

Кабрала вже визнали винним у дев'яти корупційних справах й засудили сумарно до 198 років ув'язнення. Нині ж він перебуває під слідством за ще кількома підозрами, серед яких і організація підкупу членів МОК.

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