На борту танкера, затриманого біля Гібралтару, є українці

Копирайт изображения Reuters Image caption Танкер підозрюють у перевезенні нафти до Сирії в обхід санкцій

На борту іранського танкера, який затримали біля Гібралтару, серед членів екіпажу є українці.

Загалом на борту танкера - 28 членів екіпажу, здебільшого громадяни Індії, а також кілька з Пакистану та України, повідомляє Reuters з посиланням на представника влади Гібралтару.

Як повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, український консул звернувся до поліції, митних органів і капітанії Гібралтару, і портова адміністрація підтвердила, що серед членів екіпажу є громадяни України

Однак незрозуміло, яка точна кількість українців - їх двоє або троє.

Також відомо, що місцеві правоохоронні органи розглядають членів екіпажу танкера свідками у справі, а не правопорушниками.

Нафтовий танкер Grace 1, який прямував до Сирії, затримали портові служби Гібралтару і британські морські піхотинці в четвер, 4 липня.

Влада заморської території Великої Британії вважає, що танкер віз сиру нафту на нафтопереробний завод Баніяс у Сирії, що є порушенням санкцій, запроваджених ЄС та США.

Іран викликав посла Великої Британії в Тегерані для пояснення затримання судна.

Мохсен Резаї, голова Ради доцільності, що є дорадчим органом верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, написав у Twitter: "Якщо Британія не звільнить іранський танкер, обов'язком влади буде захопити британський танкер".

Як повідомив головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо, операцію з затримання танкера провели портові та правоохоронні служби Гібралтару. Допомогу їм надавали сили королівської морської піхоти.

Станом на п'ятницю, 5 липня, поліція та митники залишаються на борту танкера для продовження розслідування, але морських піхотинців на борту більше немає, повідомляє Reuters.

Затримання танкера

Копирайт изображения MINISTRY OF DEFENCE Image caption Члени королівської морської піхоти залишають танкер у четвер, 4 липня

У міністерстві оборони Великої Британії привітали рішучі дії влади Гібралтару.

Як розповіло джерело BBC, операція із затримання танкера була досить легкою і завершилися досить швидко - протягом кількох годин - без жодних інцидентів.

В операції взяли участь близько 30 морських піхотинців, які прилетіли з Британії, щоб допомогти затримати танкер.

МЗС Ірану назвали затримання танкеру незаконним і звинуватили Британію у діях на користь США. Тегеран назвав затримання "формою піратства".

Міністерство закордонних справ Британії назвало таке твердження "маячнею".

Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що Іспанія - яка оскаржує британське володіння Гібралтаром - вивчає обставини затримання, але каже, що воно стало результатом "вимоги від США до Британії".

Кореспондент BBC Джонатан Біль каже, що хоча Британія заявляє, що операцію провела влада Гібралтару, видається, що розвідувальні дані надійшли від США.

Радник США з питань національної безпеки Джон Болтон назвав затримання танкера "чудовими новинами". Він додав, що США та їхні союзники продовжать запобігати тому, щоб режими в Тегерані та Дамаску "отримували зиск від такої нелегальної торгівлі".

Танкер затримали біля британської території неподалік від південного узбережжя Іспанії після того, як він обійшов навколо Африки з Близького сходу, повідомляє Reuters.

Експерти, яких цитує інформагенція, кажуть, що танкер міг намагатися уникнути прямого шляху через Суецький канал, для проходження якого великому танкеру зазвичай потрібно вивантажувати частину свого вантажу до трубопроводу, що потенційно могло призвести до конфіскації вантажу.

Санкції проти Сирії

Санкції Євросоюзу та США, запроваджені у 2014 році, забороняють постачання нафти та нафтопродуктів режиму президента Башара Асада і закупівлі в нього нафти.

Дія санкцій поширюється і на компанію, якій належить сирійський НПЗ Баніяс.

"Цей нафтопереробний завод є власністю юридичної особи, що потрапляє під дію санкцій Євросоюзу проти Сирії", - пояснив Фабіан Пікардо.

Копирайт изображения HM GOVERNMENT OF GIBRAL Image caption Фабіан Пікардо подякував усім учасникам операції з затримання танкера Grace 1

НПЗ Баніяс розташований у сирійському портовому місті Тартус і є дочірнім підприємством корпорації з переробки та дистрибуції нафтопродуктів, керівництво якої здійснює міністерство нафти та мінеральних ресурсів Сирії.

У листопаді минулого року міністерство фінансів США назвало учасників схеми, за допомогою якої Іран постачав мільйони барелів нафти режиму Башара Асада в Сирії.

За даними мінфіну США, Тегеран здійснював постачання нафти до Сирії в обхід санкцій через російські компанії.

Інцидент з танкером стався на тлі загострення стосунків між США та Іраном.

Адміністрація президента Трампа, що вийшла з міжнародної угоди щодо ядерної програми Тегерану, посилила санкції проти Ірану.

Європейські союзники Сполучених Штатів, зокрема і Велика Британія, не зробили те саме.

Однак напруга зростає і між Британією та Іраном, після того як Британія заявила, що іранський режим "майже однозначно" несе відповідальність за напад на два нафтових танкери в червні.

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