Вікінга з собакою, конем і кораблем відкопали археологи у Швеції

Копирайт изображения Arkeologerna Image caption Одне з двох знайдених в Уппсалі "корабельних поховань" збереглося цілком недоторканим і має багатющий матеріал для досліджень

Рештки вікінга, похованого разом з собакою, конем та цілим кораблем, розкопали археологи на подвір'ї середньовічної церкви в районі шведського міста Уппсала. Тут вчені знайшли дві "корабельні могили", одна з яких збереглася майже повністю.

Чоловік був похований не менше тисячі років тому і був, мабуть, видатним воїном або вождем. У могилу вікінга поклали з його зброєю: мечем, списом і щитом, а також прикрашеним різьбленням гребінецем.

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Могили такого типу - коли цілий човен з небіжчиком всередині закопували в землю - вкрай рідкісні. Зазвичай тіла померлих давні скандинави спалювали.

Поховання в Уппсалі - вкрай цінна для науки знахідка, повідомляє державна археологічна служба Швеції, яка працює під егідою державного історичного музею.

За всю історію розкопок у Швеції було виявлено сім таких закопаних човнів, у Норвегії - три. Подібні "корабельні могили" вікінгів були виявлені і в Данії, і в Британії. На думку шведських вчених, швидше за все, вони належать або до епохи вікінгів (800 - 1050 рр. н.е.), або до більш раннього вендельского періоду, що завершив німецький залізний вік у історії Швеції (близько 550-800 рр. н.е).

Копирайт изображения Arkeologerna Image caption Кістки тварин, похованих з господарем, були у носовій частині корабля, а рештки людини - в кормовій

Зараз два похованих кораблі були виявлені під шаром землі восени 2018 року, коли археологи досліджували фундамент діючої церкви перед реконструкцією. Одне з поховань виявилося повністю недоторканим, а інше було пошкоджено кілька століть тому - ймовірно, при будівництві церкви.

Збереглися не тільки скелети чоловіка, собаки і коня, а й залізні заклепки та дерев'яні частини човна, довжина якого становить сім метрів.

"Вивчити конструкцію корабля теж дуже важливо", - каже учасниця розкопок, археолог Лєна Бероніус Йорпеланд.

"Наприклад, щоб зрозуміти, чи використовували у похоронній церемонії старі кораблі, чи ж будували нові спеціально для поховання", - додає вчена.

У могилу з господарем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вікінг на коні - мотив, зображений на гобелені XII ст., що дивом зберігся в норвезькому Хедмарку

Дослідники не уточнювали причини смерті коня й собаки, закопаних зі своїм господарем - померли вони ще до похорону чи ні.

Зрозуміло лише, що тварин поклали в могилу окремо від вікінга: їх скелети були в носовій частині корабля, а людський - ближче до корми.

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Частина Уппсальских знахідок буде виставлена ​​в Стокгольмському історичному музеї восени цього року.

У музеях Норвегії та Данії похоронні човни вікінгів складають основу колекції кількох музеїв.

Перші такі кораблі були розкопані в Норвегії на початку XX століття і стали експонатами музею в Осло.

ДНК-аналіз решток, виявлених у норвезьких кораблях, показав, що у такий спосіб вікінги ховали і жінок (серед похованих була навіть жінка близькосхідного походження).

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