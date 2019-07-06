"Чорні лісоруби" закопали тіло загиблого товариша, щоб їх не викрили

Копирайт изображения Поліція Донеччини Image caption "Лісорубам" видалося важливішим, щоб їх не зловили на незаконній вирубці, ніж поховати товариша

Під час незаконної вирубки лісу на Донеччині загинув чоловік, а його "колеги" вирішили сховати тіло у лісосмузі, щоб їх не зловили правоохоронці. Про це повідомляє місцева поліція.

Випадок стався у Нікольському районі, що на південному заході Донецької області.

Там жителька села Новокраснівка звернулася до поліції через зникнення чоловіка.

Поліція почала пошуки і вийшла на чотирьох місцевих чоловіків, які розповіли, що вони вирубували дерева, коли одне з них впало на їхнього товариша.

Чоловік помер на місці, кажуть "лісоруби".

Копирайт изображения Поліція Донеччини

"Щоб приховати свою протизаконну діяльність, "чорні лісоруби" вивезли тіло загиблого у сусідню лісосмугу і закопали його", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці відкрили справу про "Умисне вбивство", але наразі планують перекваліфікувати її на "Нещасний випадок".

Водночас "лісорубам" загрожує кримінальна відповідальність за незаконну вирубку лісу.

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