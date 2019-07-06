Зеленський представив двох губернаторів на Західній Україні. Хто вони?

Копирайт изображения Офіс президента / Кондитерська Бондаренка

У суботу Володимир Зеленський представив губернаторів Львівської та Закарпатської областей - Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка відповідно.

Що про них відомо?

Львівська область - почесний консул, юрист і поліглот

Новопризначений губернатор Львівщини Маркіян Мальський з усіх озвучених кандидатів на голів ОДА чи не найбільше вразив експертів своїм послужним списком та біографією.

Президент Володимир Зеленський навіть виносив його кандидатуру на обговорення у своєму Facebook.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Маркіян Мальський під час представлення з президентом Зеленським

Батько Маркіяна Мальського є деканом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка. У 2010-2014 роках він працював послом України в Польщі.

Сам 34-річний юрист є керівником Західноукраїнського відділення адвокатського об'єднання Arzinger.

Новий губернатор закінчив юридичний факультет Львівського університету Франка і здобув звання магістра права та магістра міжнародних відносин.

Потім поїхав вчитись до Стокгольмського університету за напрямком міжнародний комерційний арбітраж, а далі - до Інституту світової торгівлі у Швейцарії.

Кандидатську дисертацію захистив в університеті Шевченка.

Маркіян Мальський є членом правління Української арбітражної асоціації, а також членом координаційної ради західноукраїнської філії Європейської бізнес-асоціації.

З 2016 року він також - почесний консул Австрії у Львові.

Загалом новий очільник Львівської обладміністрації вільно володіє німецькою мовою, як і ще кількома іноземними: російською, англійською, французькою та польською.

До роботи у компанії Arzinger Мальський працював юристом у групі міжнародного арбітражу Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

Вже після свого призначення, на представленні з президентом Зеленським, Маркіян Мальський заявив, що одним з напрямків його роботи буде припинення від'їзду людей з області на заробітки.

Закарпаття - кондитер

Копирайт изображения bondcondim.com.ua Image caption Кондитер Закарпаттям ще не керував, кажуть місцеві. Ігор Бондаренко свою мережу кондитерських розбудовує вже багато років

Закарпаттям після відомого на всю країну та до певної міри одіозного Геннадія Москаля керуватиме бізнесмен-кондитер з Мукачева Ігор Бондаренко, який народився та виріс у Криму.

Йому 54 роки, починав кар'єру військовослужбовцем, але звільнився з лав армії ще на початку 1990-х.

Тоді започаткував власний бізнес, який розрісся до відомої на Закарпатті мережі кондитерських під брендом "Кондитерський дім Бондаренко".

Мережа працює з 1998 року.

У 2012 році у пана Бондаренка навіть був конфлікт з відомою ведучою з програми "Ревізор" Ольгою Фреймут, у якої були зауваження до роботи закладу в Мукачевому.

В Офісі президента вказують, що на початку 2000-х років Ігор Бондаренко пішов на державну службу, де пройшов шлях від заступника глави райдержадміністрації до директора адміністративного департаменту Міністерства юстиції України.

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