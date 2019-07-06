Зеленський представив двох губернаторів на Західній Україні. Хто вони?
У суботу Володимир Зеленський представив губернаторів Львівської та Закарпатської областей - Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка відповідно.
Що про них відомо?
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Львівська область - почесний консул, юрист і поліглот
Новопризначений губернатор Львівщини Маркіян Мальський з усіх озвучених кандидатів на голів ОДА чи не найбільше вразив експертів своїм послужним списком та біографією.
Президент Володимир Зеленський навіть виносив його кандидатуру на обговорення у своєму Facebook.
Батько Маркіяна Мальського є деканом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка. У 2010-2014 роках він працював послом України в Польщі.
Сам 34-річний юрист є керівником Західноукраїнського відділення адвокатського об'єднання Arzinger.
Новий губернатор закінчив юридичний факультет Львівського університету Франка і здобув звання магістра права та магістра міжнародних відносин.
Потім поїхав вчитись до Стокгольмського університету за напрямком міжнародний комерційний арбітраж, а далі - до Інституту світової торгівлі у Швейцарії.
Кандидатську дисертацію захистив в університеті Шевченка.
Маркіян Мальський є членом правління Української арбітражної асоціації, а також членом координаційної ради західноукраїнської філії Європейської бізнес-асоціації.
З 2016 року він також - почесний консул Австрії у Львові.
Загалом новий очільник Львівської обладміністрації вільно володіє німецькою мовою, як і ще кількома іноземними: російською, англійською, французькою та польською.
До роботи у компанії Arzinger Мальський працював юристом у групі міжнародного арбітражу Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.
Вже після свого призначення, на представленні з президентом Зеленським, Маркіян Мальський заявив, що одним з напрямків його роботи буде припинення від'їзду людей з області на заробітки.
Закарпаття - кондитер
Закарпаттям після відомого на всю країну та до певної міри одіозного Геннадія Москаля керуватиме бізнесмен-кондитер з Мукачева Ігор Бондаренко, який народився та виріс у Криму.
Йому 54 роки, починав кар'єру військовослужбовцем, але звільнився з лав армії ще на початку 1990-х.
Тоді започаткував власний бізнес, який розрісся до відомої на Закарпатті мережі кондитерських під брендом "Кондитерський дім Бондаренко".
Мережа працює з 1998 року.
У 2012 році у пана Бондаренка навіть був конфлікт з відомою ведучою з програми "Ревізор" Ольгою Фреймут, у якої були зауваження до роботи закладу в Мукачевому.
В Офісі президента вказують, що на початку 2000-х років Ігор Бондаренко пішов на державну службу, де пройшов шлях від заступника глави райдержадміністрації до директора адміністративного департаменту Міністерства юстиції України.
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