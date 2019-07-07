Небувала спека на Алясці: ліси горять, птахи гинуть, люди роздягаються

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жителі Аляски з радістю звикають до спеки

Приполярна Аляска пережила цього тижня найспекотніший день в історії спостережень - температура в Анкориджі перевищила 32ºC. Околиці найбільшого міста, в якому проживають 40% населення всього штату, затягнуті димом лісових пожеж, а річки переповнені водою.

Попередній рекорд не дотягував і до 30ºC, середня температура для цієї пори року зазвичай складає 18ºC, а середня пікова - трохи нижче 24ºC.

Все почалося ще навесні. Незвично теплий травень, особливо в заполярній частині найпівнічнішого американського штату, насторожив метеорологів і екологів. За ним послідував рекордно спекотний червень, і от тепер - липневий пік.

Вчені пов'язали масову загибель птахів - місцевого виду тупиків, що гніздяться на берегах Берингового моря, - саме зі зміною клімату. У дослідженні, оприлюдненому наприкінці травня, вони дійшли висновку, що птахи загинули через нестачу їжі, яка виникла внаслідок міграції планктону і риби у зв'язку з підвищенням температури води.

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На цьому проблеми не закінчуються. У червні на Алясці - сезон гроз, і блискавки стали причиною кількох великих пожеж, зокрема біля Лебединого озера неподалік Анкориджа. В результаті з початку червня місто та його околиці час від часу окутує дим.

Американська метеослужба випускає попередження і радить людям їздити з увімкненими фарами, обмежити фізичну активність, а людям літнього віку та хворим взагалі пропонує сидіти вдома.

Проте населення не слухається і радіє теплу. Старожил Шон Кінг, якого цитує агентство Associated Press, каже, що не пригадує настільки чудового літа. А люди, які нещодавно переїхали на північ дивуються:

"Як і в більшості людей в Анкориджі, у мене вдома немає кондиціонерів, і це майже нестерпно. Навіть мені тут зараз, хоча я родом з Лас-Вегаса", - каже Манні Акуна, яка перебралася на Аляску з невадської пустелі 9 років тому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сезон лісових пожеж на Алясці тільки починається

Льодовики відповіли на спеку агресивним таненням, і метеорологи попереджають, що місцеві річки вже готові вийти з берегів.

Вчені пов'язують екстремальні погодні умови з загальною зміною клімату.

"Вірогідність подібних аномалій стає набагато вищою разом із потеплінням на планеті", - цитує агентство AP метеоролога Ріка Томана з Університету Аляски у Фербенксі.

"Температура поверхні океану біля всіх берегів Аляски перевищує норму. У всьому заливі Аляска, у Беринговому морі і у вільній від криги частині Чукотського моря вода дуже тепла, рекордно тепла. А ось покрив льоду біля північного і північно-західного узбережжя, навпаки, рекордно низький", - каже вчений.

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