У США затримали відомого мільярдера. Його підозрюють у секс-торгівлі людьми

Копирайт изображения Florida Department of Law Enforcement

У США заарештували відомого мільярдера Джеффрі Епштейна: його звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, повідомляють американські ЗМІ.

Затримання Епштейна відбулось у Нью-Йорку. Очікується, що вже в понеділок його доставлять до місцевого суду.

Ця новина з'явилася на тлі нового витка обговорень щодо справедливості чи несправедливості угоди зі слідством, яку мільярдер колись досягнув, аби уникнути федерального розслідування щодо себе.

Адвокат пана Епштейна цю інформацію поки не коментував. Так само публічних заяв не робила і сторона обвинувачення, але кілька представників правоохоронних органів розповіли американським ЗМІ про затримання мільярдера на умовах анонімності.

Один із них поділився з журналістами Associated Press, що звинувачення на його адресу пов'язані з інформацією про те, що Епштейн нібито платив неповнолітнім дівчатам, аби ті робили йому масаж в нього вдома, а потім "чіплявся" до них.

Такі ж обвинувачення підтверджують джерела інших видань, зокрема The Daily Beast, яке першим повідомило про арешт.

Джеффрі Епштейну 66 років. Раніше його вже звинувачували в сексуальному насильстві над десятками неповнолітніх дівчат.

Проте заможному фінансисту, який мав хороші стосунки, зокрема, з британським принцом Ендрю та президентам США Біллом Клінтоном і Дональдом Трампом, вдалося уникнути звинуваченнь у секс-торгівлі людьми.

Тоді Епштейн досяг угоди зі слідством, визнавши свою провину у менш тяжких злочинах - зокрема, у вимаганні та залученні неповнолітніх до заняття проституцією.

Таким чином він зміг уникнути можливого довічного ув'язнення, і замість цього провів у в'язниці 13 місяців.

Багато хто у США вважає, що таке покарання було занадто м'яким і він заслуговує на більш суворий вирок.

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