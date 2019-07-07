Чистка в "Слузі народу": зі списку до Ради виключили сімох людей

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У партії "Слуга народу" виключили сімох людей з виборчого списку до Верховної Ради. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук.

За її словами, за це рішення проголосували делегати з'їзду "Слуги Народу".

"Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, надана громадянами через партійний сайт інформація", - пояснила пані Кравчук.

При цьому двоє людей попросили виключити їх з партії за власним бажанням.

До парламенту від "Слуги народу" вже не йдуть:

замдиректора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності", екс-головний спеціаліст відділу режимно-серетної роботи Нацбанку Юрій Баланюк - № 164. Написав заяву за власним бажанням;

экс-начальник ДП "Державний центр інформаційної безпеки" Роман Боярчук - № 71;

одеський підприємець Віталій Вітікач - № 177;

замдиректора "Компанії Феронія", екс-працівниця "Імексбанку" і банку "Південний" Ольга Кавун - № 78;

виконавчий директор Незалежної асоціації банків України - Олена Коробкова - № 31. Написала заяву за власним бажанням;

заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, експерт "Реанімаційного пакетц реформ" Михайло Соколов, який народився у Санкт-Петербурзі - №99;

журналіст, засновниця журналу People IN, в минулому активістка Опозиційного блоку Анастасія Рагімова - №170.

У понеділок, 8 липня юристи партії звернуться до ЦВК, щоб скасувати реєстрації цих кандидатів.

При цьому у коментарі під своїм постом пані Кравчук заявила, що постпраймеріз стосується лише кандидатів в загальнодержавному окрузі. Таку відповідь вона дала на питання користувача про те, "чи не збираються з партії виключати Куницького, який називав Крим російським?".

Нещодавно блогер Олександр Куницький, який балотується у Верховну Раду від партії "Слуга народу" в мажоритарному окрузі в Харкові, заявив, що написав заяву про відмову від громадянства Ізраїлю, коли подав документи для реєстрації кандидатом у народні депутати. Про це повідомив "UA:Харків".

Раніше ЦВК передала партії "Слуга народу" інформацію, що деякі кандидати партії мають можливе подвійне громадянство або не проживали в Україні протягом останніх 5 років, повідомляла Українська правда.

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