Івана Купала у фото: стрибки через багаття і плетіння вінків

  • 7 липня 2019

У ніч з 6 на 7 липня в Україні святкують Івана Купала. У цьому святі переплелись язичницькі і християнські обряди. У цей день дівчата плетуть вінки з польових квітів, палять вогнища, довкола яких водять хороводи і через які стрибають.

Хтось ворожить, пускаючи вінки на воду, а хтось вночі йде шукати цвіт папороті. Дивіться у фотогалереї, як відтворювали старовинні обряди у музеї національної культури і побуту Пирогово під Києвом і у селищі Слатине на Харківщині.

Івана Купала в Пирогово Копирайт изображения unian Іванов Олексій
Image caption Плетіння вінків із польових квітів під час святкування Івана Купала у Пирогово, 6 липня 2019 року
Івана Купала в Пирогово Копирайт изображения unian Іванов Олексій
Image caption Стрибання через вогнище - традиційна забава свята, яка символізує очищення. Молоді люди стрибають через багаття у Пирогово
вогонь Копирайт изображения facebook.com/pg/pyrogiv
Image caption "Вогонь палає - землю очищає" - так говорять про багаття на Купала
Івана Купала Копирайт изображения unian Іванов Олексій
Image caption У різних регіонах України є багато назв вінків - вєнок, чільце, лубок, коробуля, теремок, кодина, фес, корона, цвіток, квітка, косиці
На святкування Івана Купала у Пирогово зібралось понад тисячу люедй Копирайт изображения facebook.com/pg/pyrogiv
Image caption На святкування Івана Купала у Пирогово зібралось понад тисячу людей
Івана Купала Копирайт изображения unian Іванов Олексій
Image caption Дівчата пускають вінки на воду під час святкування Івана Купала в Пирогово
Івана Купала Копирайт изображения unian Марієнко Андрій
Image caption На Купала спалюють опудало Мари, що символізує смерть. Свято у смт Слатине, Харківщина
Івана Купала Копирайт изображения unian Іванов Олексій
Image caption Люди водять хоровод навколо багаття під час Івана Купала у Пирогово
Івана Купала Копирайт изображения unian Марієнко Андрій
Image caption Куди припливе вінок, звідти прийде наречений - так ворожать на Купала. Свято у смт Слатине, Харківщина
Івана Купала Копирайт изображения unian Марієнко Андрій
Image caption Дівчата в квіткових вінках і вишиванках водять хоровод в смт Слатине, Харківщина

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