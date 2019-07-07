Івана Купала у фото: стрибки через багаття і плетіння вінків
- 7 липня 2019
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У ніч з 6 на 7 липня в Україні святкують Івана Купала. У цьому святі переплелись язичницькі і християнські обряди. У цей день дівчата плетуть вінки з польових квітів, палять вогнища, довкола яких водять хороводи і через які стрибають.
Хтось ворожить, пускаючи вінки на воду, а хтось вночі йде шукати цвіт папороті. Дивіться у фотогалереї, як відтворювали старовинні обряди у музеї національної культури і побуту Пирогово під Києвом і у селищі Слатине на Харківщині.
...