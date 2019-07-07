Івана Купала у фото: стрибки через багаття і плетіння вінків

У ніч з 6 на 7 липня в Україні святкують Івана Купала. У цьому святі переплелись язичницькі і християнські обряди. У цей день дівчата плетуть вінки з польових квітів, палять вогнища, довкола яких водять хороводи і через які стрибають.

Хтось ворожить, пускаючи вінки на воду, а хтось вночі йде шукати цвіт папороті. Дивіться у фотогалереї, як відтворювали старовинні обряди у музеї національної культури і побуту Пирогово під Києвом і у селищі Слатине на Харківщині.

Копирайт изображения unian Іванов Олексій Image caption Плетіння вінків із польових квітів під час святкування Івана Купала у Пирогово, 6 липня 2019 року

Копирайт изображения unian Іванов Олексій Image caption Стрибання через вогнище - традиційна забава свята, яка символізує очищення. Молоді люди стрибають через багаття у Пирогово

Копирайт изображения facebook.com/pg/pyrogiv Image caption "Вогонь палає - землю очищає" - так говорять про багаття на Купала

Копирайт изображения unian Іванов Олексій Image caption У різних регіонах України є багато назв вінків - вєнок, чільце, лубок, коробуля, теремок, кодина, фес, корона, цвіток, квітка, косиці

Копирайт изображения facebook.com/pg/pyrogiv Image caption На святкування Івана Купала у Пирогово зібралось понад тисячу людей

Копирайт изображения unian Іванов Олексій Image caption Дівчата пускають вінки на воду під час святкування Івана Купала в Пирогово

Копирайт изображения unian Марієнко Андрій Image caption На Купала спалюють опудало Мари, що символізує смерть. Свято у смт Слатине, Харківщина

Копирайт изображения unian Іванов Олексій Image caption Люди водять хоровод навколо багаття під час Івана Купала у Пирогово

Копирайт изображения unian Марієнко Андрій Image caption Куди припливе вінок, звідти прийде наречений - так ворожать на Купала. Свято у смт Слатине, Харківщина

Копирайт изображения unian Марієнко Андрій Image caption Дівчата в квіткових вінках і вишиванках водять хоровод в смт Слатине, Харківщина

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