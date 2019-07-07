Зеленський і Туск побували на "нулі" біля Станиці Луганської

Копирайт изображения facebook.com/pg/president.gov.ua

7 липня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск побували у Станиці Луганській і пройшли пів кілометра далі нульової позиції українських військ. Про це повідомляє прес-служба президента.

Копирайт изображения facebook.com/pg/president.gov.ua

Зеленський і Туск Разом пройшли крайній пункт ЗСУ і дійшли до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування.

Президент України сказав, що для відновлення моста, необхідно відсунути укріплення іншої сторони: "Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо".

"Зради нема"

Також Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали спостережний пункт 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Копирайт изображения facebook.com/pg/president.gov.ua

"Війська всі розведені. Командири готові. "Зради" жодної нема", - заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак президенту.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Зеленський і Туск поїхали на Луганщину

Голова держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил.

Від початку доби на Донбасі двоє українських військових отримали бойові травми. Бойовики 12 разів обстріляли українських військових, заявили у штабі ООС. Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.

Як відводили війська біля Станиці Луганської?

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про завершення розведення сил обох сторін у Станиці Луганській та демонтаж укріплених позицій.

Копирайт изображения facebook.com/pg/president.gov.ua

В ОБСЄ кажуть, що кілька днів спостерігали і зафіксували, як обидві сторони звільнили території в зоні розведення, а також почали розбирати фортифікаційні споруди, проводити роботи з розмінування.

Процес розведення військ біля Станиці Луганської міг розпочатися і раніше - перші домовленості про це були досягнуті ще у 2016 році.

Однак, за умовами, було необхідно, щоб режим тиші у цьому районі протримався щонайменше тиждень.

Жодного разу такого не траплялося - загалом було зірвано близько 80 спроб розвести війська. У цих зривах сторони регулярно звинувачували одна одну.

Нещодавно колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю ВВС News Україна критикував дії Володимира Зеленського, заявивши, що для президента "загроза від РФ відходить на другий план".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!