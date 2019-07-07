Нові протести у Гонконзі: тисячі демонстрантів звернулися до туристів

Копирайт изображения Reuters Image caption Протестувальники сподіваються пояснити туристам причини, які вивели їх на вулиці

Десятки тисяч антиурядових демонстрантів вийшли на вулиці Гонконга вперше після штурму парламенту 1 липня.

Протестувальники пройшли ходою у районі, популярному серед туристів з Китаю, намагаючись таким чином висловити своє занепокоєння щодо спірного законопроекту про екстрадицію.

У Гонконга є права і свободи, небачені для материкового Китаю - зокрема, свобода слова і право на протест.

Водночас на материку блокують навіть дописи про протести у Гонконзі у соцмережах.

Протягом останнього місяця на цій території відбулись численні акції протесту проти запропонованого урядом законопроекту про екстрадицію.

Уряд заявив, що законопроект закриє юридичні "лазівки", які перешкоджали видавати злочинців у певні країни - але критики кажуть, що через це тих, хто перебуває у Гонконзі, віддадуть на поталу глибоко недосконалій системі правосуддя Китаю.

Розгляд законопроекту припинили після низки великих протестів, однак демонстранти закликають повністю відмовитися від нього, а також вимагають розслідувати ймовірні ​​жорстокі дії поліції.

Гонконг, колишня британська колонія, є частиною Китаю, але існує за принципом "одна країни, дві системи", що гарантує йому певний рівень автономії. Він має власну судову систему та окрему від материкового Китаю правову систему.

У неділю демонстранти пройшли по вулицях Коулуна у напрямку до залізничного вокзалу "Західного Коулуна". Ця залізнична станція з'єднує Гонконг із високошвидкісною залізничною мережею материкового Китаю.

Для того, щоб привернути увагу туристів з материка, демонстранти замість кантонської мови, яку використовують у Гонконзі, скандували мандаринською.

Банери також були написані спрощеною китайською мовою - яку використовують у Китаї - замість традиційних символів.

В одному місці протестувальники навіть співали китайський національний гімн, щоб привернути увагу туристів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч людей

Еддісон Нг, 18-річний демонстрант, розказав агенції AFP: "Ми хочемо показати туристам, зокрема туристам з Китаю, що відбувається в Гонконзі, і ми сподіваємося, що вони зможуть донести це послання до Китаю".

Організатори протесту стверджують, що у ході взяли участь 230 тис. осіб, водночас за даними поліцї максимальна кількість протестувальників становила 56 тис.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант вчора заявив, що Китай повинен зберігати високий рівень автономії Гонконга від Пекіна, як це було узгоджено у договорі 1984 року, який підписали уряди Великої Британії та Китаю.

Він попередив китайський уряд, що той може зіткнутися з "серйозними наслідками" через ставлення до протестувальників.

Під час несанкціонованого протесту 12 червня поліція використала проти демонстрантів гумові кулі, травматичну зброю та 150 каністр сльозогінного газу.

У неділю посол Китаю у Британії сказав, що Китай відкидає "менталітет холодної війни" деяких британських політиків щодо Гонконга.

На шоу Ендрю Марра на ВВС Лю Сяомін заявив, що він упевнений, що Гонконг впорається із ситуацією, і що британський уряд втрутився у внутрішні справи міста.

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