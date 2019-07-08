Телеміст між Росією і Україною: у Порошенка і Вакарчука обурені, чекають реакції Зеленського

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Ввечері у неділю, 7 липня, ведучий телеканалу "Росія 24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту між Україною і Росією.

За словами Кисельова, телеміст називатиметься "Треба поговорити" і проходитиме у п'ятницю, 12 липня, о 18:00. В Україні його транслюватиме телеканал NewsOne, який пов'язують із Віктором Медведчуком.

Одним із ведучих з українського боку виступить Василь Голованов, з російського - Андрій Малахов.

Кисельов, зокрема, нагадав про "захоплююче цікавий" телеміст між СРСР та США у 1980-х роках: "Тепер буде те саме, але між Росією і Україною, - сказав ведучий "Росії 24". - Відверта розмова між простими людьми давно назріла".

"Згадайте, з ким у нас війна на Сході"

На анонс телемосту між Україною і Росією вже встиг відреагувати, зокрема, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він закликав керівництво каналу та журналістів NewsOne відмовитися від участі в проекті.

"Реванш вже не просто "шкрябається в двері". Він вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна. Звертаюсь до журналістів та керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу!", - написав Гройсман.

Водночас із власними заявами щодо можливого телемосту виступили партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Голос" Святослава Вакарчука.

"Це не телеміст, а телеміна. Це - загроза для національної безпеки", - йдеться в заяві "Голосу".

В політсилі зазначили, що з "країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти".

"Голос" також звернувся до Ради нацбезпеки, СБУ та президента Володимира Зеленського з закликом дати належну оцінку діям телеканалу News One.

Схожим чином на проведення телемосту між Україною і Росією відреагували і в партії "Європейська солідарність".

"Європейська солідарність" вважає, що даний проект - це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться в заяві партії.

Там додали, що вважають проведення телемосту "виключною провокацією з боку Кремля".

"Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України", - додають в "ЄС".

"Це наш журналістський обов'язок"

На телеканалі NewsOne, своєю, чергою заявили, що проведення телемосту між Україною і Росією - це "наш журналістський обов'язок".

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої та нинішньої влади продовжують бездіяльність, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України та Росії", - йдеться в заяві телеканалу.

"Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру. "Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми з України та Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку має зробити крок для припинення війни", - кажуть в NewsOne.

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