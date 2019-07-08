На позачергових виборах у Греції перемогла опозиція. За що вона виступає?

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса тепло зустріли в штабі партії

Опозиційна партія "Нова демократія" набирає більшість на позачергових парламентських виборах у Греції.

За результатами обробки 90% бюлетенів, партія "Нова демократія" отримує 39,78% голосів, а правляча ліва коаліція "Сіріза" - 31,56%.

Попри те, що відрив виглядає невеликим, "Нова демократія" завоює абсолютну більшість, оскільки переможець додатково отримує 50 місць в парламенті.

Чинний прем'єр Греції Алексіс Ципрас, який представляє "Сірізу", вже привітав лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса з перемогою. Очікується, що вже в понеділок Ципрас передасть справи новому лідеру країни.

День голосування у Греції був спекотним, і багато хто побоювався, що це вплине на явку. Але очікується, що вона все ж перевищить 50%.

Хто ще проходить до парламенту?

Наразі зрозуміло, що до парламенту також проходить соціал-демократичний "Рух за зміни", який набирає 8,3% голосів, а також Комуністична партія - в неї 5,3%.

Націоналістична партія "Грецьке рішення" і рух "За демократію в Європі-2025", ліва партія ексміністра фінансів Яніса Варуфакіса, ймовірно, також здолають трьохвідсотковий бар'єр: політсили набирають 3,4% і 3,7% голосів відповідно.

Ультраправа партія "Золота зоря" 3%, необхідних для того, щоб потрапити в парламент, не набирає.

Що стало з підтримкою "Сірізи"?

Функціонери "Сірізи", судячи з усього, змирилися з поразкою, про що й повідомили місцевій та міжнародній пресі після оприлюднення перших екзит-полів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алексіс Ципрас більше не користується підтримкою, яка привела його на вершину влади у 2015 році

Чинний прем'єр Греції Алексіс Ципрас, який прийшов до влади у 2015 році, оголосив позачергові вибори після того, як його партія невдало виступила на місцевих і європейських виборах у травні.

Свого часу він усунув "Нову демократію" від влади, проводячи активну кампанію проти суворих заходів економії, від яких греки страждали роками.

Проте вже за кілька місяців після приходу до влади йому довелося прийняти жорсткі умови, на яких ЄС погодився виділити Греції черговий транш економічної допомоги.

У результаті проти Ципраса виступили його однопартійці: тоді він відповів на це позачерговими виборами, на яких переміг.

Проте зі зростанням безробіття і погіршенням стану економіки Греції популярність "Сірізи" поступово падала.

Лідер опозиції Кіріакос Міцотакіс каже, що економічна ситуація покращується занадто повільно.

Він також скористався невдоволенням, яке чимало греків відчувають через угоду з Північною Македонією про назву країни, яка співпадає з назвою одного з регіонів Греції.

За що виступає "Нова демократія"?

Партія обіцяє знизити податки і приватизувати низку державних послуг.

Греція й досі відчуває на собі наслідки фінансової кризи 2008 року. Країна отримала від міжнародних партнерів кілька пакетів фінансової допомоги, яка офіційно припинилася у серпні минулого року, коли в Греції почалося економічне зростання.

Проте рівень безробіття, особливо серед молоді, продовжує залишатися високим, і "Нова демократія" зробила ставку саме на людей 18-24 років.

Майбутній прем'єр Кіріакос Міцотакіс походить з однієї з відомих політичних династій Греції. Він є сином колишнього прем'єра Константіноса Міцотакіса, а його сестра Дора Бакоянніс, була мером Афін у 2004 році, коли місто приймало Олімпійські ігри. Згодом вона стала міністром внутрішніх справ.

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