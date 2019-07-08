"Треба поговорити" чи ні? Що про телеміст між Україною і Росією думають у соцмережах

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Напередодні ведучий телеканалу "Росія 24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" між Україною і Росією.

З українського боку його транслюватиме канал NewsOne, який пов'язують із Віктором Медведчуком, а ведучим виступить Василь Голованов - генеральний продюсер телеканалу. Спільний ефір заплановано на п'ятницю, 12 липня.

Дмитро Кисельов, говорячи про плани проведення телемосту, сказав, що "відверта розмова між простими людьми давно назріла" і порівняв проект із телемостом між США і СРСР, який проходив у 1980-х роках: "Тепер буде те саме, але між Росією і Україною", - пояснив Кисельов.

На ідею проведення телемосту в Україні відреагували бурхливо: з критичними заявами виступили вже кілька політсил, які кажуть, що очікують на реакцію президента Володимира Зеленського - він ситуацію поки що ніяк не прокоментував. Що про все це пишуть у соцмережах?

"Не грайте на руку ворогу"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своїй заяві назвав проведення телемосту "спробою реваншу" і закликав керівництво каналу та журналістів NewsOne відмовитися від проекту.

"Реванш вже не просто "шкрябається в двері". Він вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна. Звертаюсь до журналістів та керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу!" - написав Гройсман.

Схожим чином висловилася і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка назвала проведення телемосту недопустимим.

"Я переконана, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війні проти України", - каже Тимошенко.

Народний депутат Борислав Береза каже, що не розуміє, як можна проводити телеміст разом із каналом "Росія-24", який він називає відверто пропагандистським.

"Російське телебачення - це частина війни проти України. Використання російського ТБ в українському ефірі - технологія проти держави і громадян", - пише Береза.

Прокоментував ситуацію і чинний секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк. За його словами, ідея телемосту - це "непорозуміння", і команда президента "працює над рішенням".

"Треба поговорити? Ну-ну. Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами - дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами", - пише пан Данилюк.

"Прошу припинити істерику. Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями", - додав секретар РНБО.

"Не відверта розмова, а бесіда насильника з жертвою"

Народний депутат Мустафа Наєм вважає, що ідея телемосту між Україною і Росією - це "м'яка спроба привити стокгольмський синдром країні, в якої однією рукою забрали 12 тисяч життів і майже десяту частину територій, а іншою - подають валер'янку і пропонують поговорити і заспокоїтися".

"Єдина по-справжньому щира розмова, яку я можу собі уявити сьогодні, може відбутися між родичами псковських десантників і родинами загиблих українських солдат. Вони можуть почути одне одного".

Користувач Владислав Грезьєв каже, що збирається піти на телеміст - як і просять організатори події. Щоправда, не для участі в ефірі, а щоб пікетувати офіс телеканалу NewsOne.

"Кажуть, розмова буде між звичайними людьми. Особисто я збираюсь піти. Адреса - вул. Польова, 21. Можливо навіть заздалегідь прийду. І друзів збираюсь взяти", - пише Грезьєв.

Користувач Ігор Черняк зазначає, що проведення телемосту, за українськими законами, взагалі неможливе, оскільки передбачає ретрансляцію ефіру каналу "Росії-24", який в Україні є забороненим.

Журналістка Христина Бердинських, у свою чергу, припускає, що ідея телемосту може бути провокацією: мовляв, навіть зрив телемосту стане плюсом для передвиборчої кампанії Віктора Медведчука, з яким пов'язують NewsOne.

Такої ж думки - журналіст Денис Казанський: "Суть задуманої Медведчуком акції не в тому, щоб говорити. Робиться все це, очевидно, з метою викликати безлади, погроми, протести і попіаритися на цьому".

"Організатори цієї провокації - не дурні. Вони чудово усвідомлюють, до чого може призвести проведення такого "телемосту" у столиці країни, що втратила тисячі людей у війні з росіянами", - додає він.

"Нам потрібен мир"

Водночас є й ті, кому ідея проведення телемосту здається непоганою.

"Чому всі так збудилися? Треба поговорити - так поговоримо. Прийдемо в студію і поговоримо в прямому ефірі. Нам же є, що сказати братушкам, правда?", - пише користувач Rus Belkin.

Користувачка Валентина Астра телеміст між Росією і Україною схвалює: "Настала пора відновлювати втрачені зв'язки і наводити мости. Нам потрібен мир і ми йдемо до цього".

Пропустити Twitter допис , автор: @valentina201013 12 июля в 18 00 на Россия 1 и News One состоится телемост Украина-Россия‼️Пришла пора восстанавливать утраченные связи и наводить мосты! Нам нужен Мир и мы идем к этому! В студии Елена Кирик, Андрей Малахов, Мария Ситтель и Василий Голованов! pic.twitter.com/LrFggcXXMf — Валентина Астра (@valentina201013) 7 липня 2019 р.

Ще один користувач Twitter Andrii HopGuru каже, що в Україні - серйозні проблеми зі свободою слова та якістю журналістики: "Телеміст, на мою думку, це демонстрація зворотнього", - пише він.

Пропустити Twitter допис , автор: @HopGuruUA Озвучу непопулярное мнение:



К телемосту можно относиться по разному как и к каналам Медведчука. Но вопрос свободы слова и качества журналистики в Украине оставляет желать лучшего все эти годы. Телемост имхо демонстрация обратного!



Диана Панченко и Василий Голованов профе… — Andrii HopGuru (@HopGuruUA) 8 липня 2019 р.

"Це наш журналістський обов'язок"

На телеканалі NewsOne, своєю чергою, заявили, що проведення телемосту між Україною і Росією - це їхній "журналістський обов'язок".

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої та нинішньої влади продовжують бездіяльність, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України та Росії", - йдеться в заяві телеканалу.

"Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру. "Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми з України та Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку має зробити крок для припинення війни", - кажуть в NewsOne.

У коментарях до публікації можна знайти чимало схвальних відгуків на дії телеканалу.

"Підтримую цю ініціативу! Люди швидше домовляються і змусять політиків зробити конкретні кроки до завершення війни", - пише один з користувачів.

Інший називає скандал довкола телемосту "урапатріотичним звіринцем": "Сподіваюсь, NewsOne не дасть задній хід і не відмінить телемосту. Правда, бажано, щоб з українського боку були не тільки відверто проросійські агітатори, а й більш об'єктивні й прагматичні персонажі".

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