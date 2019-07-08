"Дешевий піар-хід": Зеленський - про телеміст, Медведчука і розмову з Путіним

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Володимир Зеленський після тривалої паузи прокоментував ідею проведення телемосту "Треба поговорити" між Україною і Росією. Цього від нього ще відучора вимагали низка українських партій - зокрема, "Голос" Святослава Вакарчука і "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

За словами Зеленського, телеміст - це дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - вкотре поділити українців на два табори.

"Одному табору політики розкажуть: "Звісно, давайте поговоримо. Треба забувати образи, ми ж братські народи, - подумаєш, тисячі загиблих хлопців", - каже президент.

"В іншому таборі політики закличуть обуритись і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори. Мовляв, дивіться, як я героїчно протистою куму Путіну, якого, правда, п'ять років не помічав, але то таке", - продовжує Зеленський.

"Я звертаюсь до всіх українців - ми не табір. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна: одні будуть "грабить", а другі - грабувати". Всі вони прекрасно і мирно живуть одне з одним по сусідству - в одному відомому селі під Києвом".

Пан Зеленський пообіцяв, що вже найближчим часом послідує реакція влади на дії телеканалів NewsOne і "112-Україна" - вони входять до медіахолдингу "Новини", який пов'язують з Віктором Медведчуком.

Водночас президент звернувся до журналістів цих каналів: "Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність, не колекція Медведчука, не слуги Рабиновича, ви - четверта влада. Ви теж слуги народу".

Кінець свого звернення Зеленський присвятив Путіну: "Треба поговорити?, - звернувся він до президента РФ. - Давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі".

"Компанію для розмови пропоную наступну: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон".

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