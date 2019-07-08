Рейтинги партій: "Слуга народу" стабільно втрачає, "Опозиційна платформа" росте

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Станом на 4 липня до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій, згідно з ролінговим дослідженням Українського інституту соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центру "Соціальний моніторинг".

Відповідно до даних опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

"Слуга народу" - 41,6%. Рейтинг партії втрачає протягом останнього місяця - 27 червня партія мала підтримку 43,2% респондентів.

"Опозиційну платформу — За життя" - 13,7% (раніше - 12%). Протягом останніх двох тижнів рейтинг партії зростає.

"Європейська солідарність" - 8,5% (раніше - 8,2%)

"Батьківщина" - 7,7% (раніше - 9,4%)

"Голос" - 7,5% (раніше - 8,3%).

Решта партій, згідно з опитуванням, не долають 5% бар'єр.

"Громадянська позиція" отримала підтримку 3,4% респондентів (раніше - 3,9%), "Опозиційний блок" - 2,9% (раніше - 2,2%). Стрімке зростання демонструє рейтинг "Партії Шарія" - 2,6% (раніше 0,9%).

Радикальна партія Олега Ляшка - 2,5%.

Опитування проводили з 28 червня по 4 липня серед 1000 повнолітніх респондентів.

Якби парламентські вибори проходили в найближчу неділю, то 53,6% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, 30,8% - скоріше мають намір голосувати. 8,2% точно не будуть голосувати й ще 3,8% скоріше не будуть голосувати.

Інші рейтинги

За даними опитування, проведеного 29 червня - 3 липня 2019 року групою "Рейтинг", рейтинг партій серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати, виглядає так:

"Слуга народу" - 42,3% "Опозиційна платформа — За життя" - 13,4% "Європейська солідарність" - 8,3% "Голос" - 7,2% "Батьківщина" - 7,2%

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