Саміт Україна-ЄС: найкращі стосунки за всі часи?

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Сьогодні у Києві пройшов 21-й саміт Україна-ЄС, який став першим для команди нового президента України Володимира Зеленського та останнім для нинішнього керівництва ЄС, яке незабаром замінять за результатами виборів до Європарламенту.

Президент України говорив про обмін полоненими і боротьбу з корупцією. Лідери ЄС запевняли, що підтримують Україну і назвали стосунки між Києвом і Брюсселем найкращими за всі часи.

"Починаючи з 1997-го року - це вже 21-ий саміт загалом, але перший - для мене особисто. Кажуть, що новачкам щастить", - сказав президент у заяві по завершенню саміту у понеділок.

"Можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, бо Україна вже буде невід'ємною частиною Європи", - висловив сподівання пан Зеленський.

Донбас і мир

У своїй заяві пан Зеленський відзначив, що майбутнє ЄС неможливе без миру в Україні.

"Цю війну - ми хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною "зброєю" - це дипломатія", - сказав він.

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При цьому він підкреслив, що санкції - "останній цивілізований інструмент" досягнення миру.

Пан Зеленський вважає, що розведення військ в районі Станиці-Луганської є ознакою прогресу на шляху до "сталого припинення вогню". Він сказав, що дав тиждень тій стороні, щоб прибрати бетонні конструкції і розпочати будівництво зруйнованого мосту.

Президент анонсував проведення у Маріуполі у вересні Інвестиційного форуму з питання відновлення інфраструктури Донбасу.

Також він запропонував до року збільшити термін, протягом якого люди з непідконтрольних територій можуть оформлювати пенсії на території України. "Але я дуже хочу сподіватися, що за рік вже не буде цієї війни", - сказав пан Зеленський.

Він повідомив, що в Мінську тривають переговори про обмін полоненими. За його словами, проблема в тому, що у сторін не співпадають списки на обмін. "Нам показують списки, де наших людей менше, ніж ми знаємо, що вони там знаходяться у полоні", - сказав президент.

Боротьба з корупцією

Володимир Зеленський сказав, що 5 вересня в Україні свою роботу розпочне Вищий антикорупційний суд, який розміститься на проспекті Перемоги у Києві.

"Це звучить дуже символічно, адже нас цікавить не боротьба з корупцією, а перемога над нею", - зазначив він.

"Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у вас не гроші, а екстрадицію біглих топкорупціонерів", - звернувся президент України до керівництва ЄС.

"Найкращі стосунки"

Відповідаючи на питання ЗМІ, чи готова Європа до жорсткіших заходів щодо Росії, президент Євроради Дональд Туск нагадав, що три тижні тому ЄС продовжив санкції проти РФ. Він припустив, що це триватиме і далі.

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Політик повторив, що ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму і висловив підтримку Мінським угодам.

За його словами, Росія повинна скористатися своїм впливом на сепаратистів у вирішенні ситуації на Донбасі. "Європейська Рада закликала Росію звільнити українських моряків і забезпечити вільний прохід по Азовському морю", - заявив пан Туск.

Голова Єврокомісії Жан-Клода Юнкер заявив, що пишається Україною і партнерством з ЄС, а стосунки між Україною і ЄС назвав "найкращими за всі часи".

Кореспондент ВВС Жанна Безп'ятчук

Володимир Зеленський багато й охоче говорив про ситуацію в Станиці Луганській. Відчувалося, що він сприймає це як свій здобуток, який хоче розвинути і максимально вдало подати перед виборами до парламенту.

Склалося враження, що Володимир Зеленський встановив гарний особистий контакт з Дональдом Туском - вони постійно перешіптувалися, посміхалися й жартували. Напередодні президенти України і Європейської Ради провели разом день на Донбасі, відвідуючи Станицю Луганську.

Але відчувалося, що це була прощальна зустріч для Туска й Юнкера. Вони в своїх нинішніх ролях казали Україні до побачення.

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5 угод

Україна та Європейський Союз під час саміту у Києві також підписали п'ять двосторонніх угод:

угода між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019 року",

фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива - друга фаза",

фінансування заходу "Підтримка громадянського суспільства та культури",

додаткова угода між урядом України та Європейською Комісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України" (додатковий внесок ЄС в рамках Угоди складає 10 млн євро),

підписали угоду між урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: "Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза".

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