Телемосту не буде: NewsOne скасовує участь в проекті "Треба поговорити"

Копирайт изображения NewsOne Image caption З українського боку телеміст мав вести генпродюсер NewsOne Василь Голованов

Телеканал NewsOne повідомив про скасування телемосту "Треба поговорити", який був запланований на 12 липня.

"Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, призвела до того, що щодо нашого телеканалу розпочалася масована інформаційна атака", - йдеться в заяві NewsOne.

На каналі додали, що журналісти NewsOne та їхні близькі почали отримувати погрози фізичної розправи.

"Треба поговорити"?

Проведення телемосту "Треба поговорити" між Україною і Росією напередодні анонсував ведучий телеканалу "Росія 24" Дмитро Кисельов.

З українського боку його мав транслювати канал NewsOne, а ведучим виступити Василь Голованов - генеральний продюсер телеканалу. Спільний ефір було заплановано на п'ятницю, 12 липня.

Дмитро Кисельов, говорячи про плани проведення телемосту, сказав, що "відверта розмова між простими людьми давно назріла" і порівняв проект із телемостом між США і СРСР, який проходив у 1980-х роках: "Тепер буде те саме, але між Росією і Україною", - пояснив Кисельов.

На ідею проведення телемосту в Україні відреагували бурхливо: з критичними заявами виступили одразу кілька політсил, які назвали проект відвертою провокацією.

Копирайт изображения Getty Images

У понеділок із заявою щодо телемосту виступив Володимир Зеленський, який назвав проект "Треба поговорити" "дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами, мета якого - вкотре поділити українців на два табори".

"Одному табору політики розкажуть: "Звісно, давайте поговоримо. Треба забувати образи, ми ж братські народи, - подумаєш, тисячі загиблих хлопців", - сказав президент.

"В іншому таборі політики закличуть обуритись і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори. Мовляв, дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого, правда, п'ять років не помічав, але то таке", - продовжує Зеленський.

"Я звертаюсь до всіх українців - ми не табір. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна: одні будуть "грабить", а другі - грабувати". Всі вони прекрасно і мирно живуть одне з одним по сусідству - в одному відомому селі під Києвом".

Копирайт изображения Getty Images

Пан Зеленський пообіцяв, що вже найближчим часом послідує реакція влади на дії телеканалів NewsOne і "112-Україна" - вони входять до медіахолдингу "Новини", який пов'язують з Віктором Медведчуком.

Водночас президент звернувся до журналістів цих каналів: "Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність, не колекція Медведчука, не слуги Рабиновича, ви - четверта влада. Ви теж слуги народу".

Водночас соратник президента, тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов запропонував запровадити санкції щодо телеканалів NewsOne і "112-Україна" - за його ж словами, "для недопущення реалізації країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії".

"Це наш журналістський обов'язок"

Ще зранку, пояснюючи необхідність проведення телемосту на телеканалі NewsOne говорили про "журналістський обов'язок".

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої та нинішньої влади продовжують бездіяльність, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України та Росії", - йшлося в заяві телеканалу.

"Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру. "Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми з України та Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку має зробити крок для припинення війни", - додавали в NewsOne.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.