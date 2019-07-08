Грузинський журналіст у прямому ефірі вилаявся на Путіна. У Кремлі обурилися
Кремль засудив нецензурну тираду грузинського телеведучого на адресу російського президента Володимира Путіна.
Речник президента Дмитро Пєсков заявив: "Ми вважаємо ці образи абсолютно неприйнятними".
Ведучий Георгій Габунія використовував нецензурну лексику у російськомовному зверненні до пана Путіна в неділю на телеканалі "Руставі-2". Керівництво телеканалу вибачилося за інцидент.
Тирада пана Габунії прозвучала на тлі нового погіршення відносин між Москвою і Тбілісі.
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Після нецензурної лайки на адресу президента Путіна, пан Габунія саркастично додав: "Ой, твоя мати мертва, ой як шкода". Він також назвав росіян рабами і сказав їм забиратися з Грузії.
Минулого місяця протестувальники в Тбілісі спробували увірватися до парламенту, розлючені тим, що російський депутат Сергій Гаврилов виступив російською мовою, сидячи у кріслі спікера.
Він поспішно покинув Грузію до того, як почалися сутички, в яких постраждали 240 людей.
Президент Путін відповів на це тимчасовою забороною авіарейсів до Грузії з 8 липня, обмеженням імпорту грузинських вин і порадами російським туристам повертатися додому.
Засуджуючи пана Габунію, пан Пєсков заявив журналістам у Москві в понеділок: "Ми і ви бачили загострення русофобських нападів за останні дні. Все це просто є наслідком небажання або нездатності (грузинської. - Ред.) держави стримати екстремістську молодь".
У заяві на сайті телеканалу "Руставі-2" йдеться, що Георгій Габунія порушив "високі стандарти, встановлені нашим каналом".
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