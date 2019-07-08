"Нічну варту" Рембрандта реставрують в режимі онлайн

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Історична реставрація "Нічної варти"

Амстердамський музей Рейксмюсеум почав найбільшу реставрацію знаменитої картини Рембрандта "Нічна варта" - і запрошує усіх охочих спостерігати за нею наживо.

Шедевр, створений у 1642 році, розмістили у спеціально розробленій скляній камері, щоб шанувальники мистецтва в усьому світі могли стежити за реставраційними роботами онлайн.

Востаннє знамениту картину реставрували 40 років тому після того, як її порізали ножем.

"Нічну варту" вважають найамбітнішою роботою Рембрандта. Картину замовив мер і голова міської варти Амстердама Франс Баннінг Кок, який хотів мати груповий портрет своїх підлеглих.

Картина має майже 4 м заввишки і 4,5 м завширшки й важить 337 кг.

Експерти Рейксмюсеуму стурбовані тим, що елементи шедевра змінюються, вказуючи як приклад знебарвлення фігури маленького собаки. У музеї кажуть, що завдяки проєкту дослідження та реставрації вартістю у кілька мільйонів євро вдасться краще зрозуміти стан картини.

"Це детальне дослідження необхідно для визначення найкращого плану відновлення, із залученням методів візуалізації, фотографії з високою роздільною здатністю і прогресивного комп'ютерного аналізу, - йдеться у повідомленні. - Використовуючи ці та інші методи, ми зможемо сформувати дуже детальне зображення картини - не тільки пофарбованої поверхні, але і кожного шару, від лаку до полотна".

Востаннє "Нічну варту" реставрували 1975 року, коли озброєний ножем чоловік пробився через музейну охорону і порізав картину - за його словами, він "зробив це в ім'я Господа".

Полотно також різали ножем у 1911 році і обливали хімічною речовиною в 1990 році, але в обох випадках шкода була досить незначною, і реставрувати картину було відносно легко.

Генеральний директор музею Тако Діббіц заявив, що вони вирішили дозволити спостерігати за проєктом, який отримав назву "Операція "Нічна варта", оскільки, за його словами, картина "належить усім нам".

"Більше двох з половиною мільйонів людей приїздять і бачать її щороку. Вона належить усім, хто живе у Нідерландах, і в усьому світі. І ми вважаємо, що громадськість має право бачити, що відбувається з цією картиною", - сказав пан Діббіц перед початком реставраційних робіт у понеділок.

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