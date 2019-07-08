Протест через телеміст з Росією: канал NewsOne у диму

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У Києві під офісом телеканалу NewsOne, який планував провести телеміст з російським телеканалом "Росія", відбувається акція протесту.

В акції беруть участь, за різними даними 100-150 людей, переважно це активісти партії "Національний корпус" та інших націоналістичних організацій.

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Під час мітингу протестувальники запалили фаєри. Потім з імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони заявляють, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, а винні в цьому президент і Рада.

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Також учасники мітингу вимагають притягнути до кримінальної відповідальності голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Протестувальники закликають всіх вийти на ще одну акцію протесту 9 липня о 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою забрати ліцензію у телеканалу NewsOne.

Територія NewsOne зараз оточена співробітниками поліції і Національної гвардії - всього близько 200 правоохоронців. Також на прилеглих вулицях розміщені автобуси і автозаки правоохоронців.

На даний момент співробітники поліції не вдаються до будь-яких дій щодо мітингувальників.

Телеміст, який всіх збурив

Телеміст між російським телеканалом "Росія" і українським NewsOne планували провести 12 липня. Одіозний ведучий телеканалу "Росія 24" Дмитро Кисельов обіцяв, що глядачі "прильнуть" до екрану.

Це викликало бурхливу реакцію в суспільстві: президент Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим, але небезпечним піаром, користувачі соцмереж закликали до бойкоту каналу.

Пан Зеленський пообіцяв, що вже найближчим часом буде реакція влади на дії телеканалів NewsOne і "112-Україна" - вони входять до медіахолдингу "Новини", який пов'язують з Віктором Медведчуком.

У Генеральній прокуратурі повідомили, що через наміри власника NewsOne провести телеміст, власника телеканалу, а також ведучого викликали на допит. Окрім того, ГПУ готує подання до суду про арешт активів. Відомство розцінює дії NewsOne як замах на скоєння державної зради.

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Також генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один з бенефіціарів NewsOne є співвласником російського ПАТ "Промсвязьбанк", через який фінансуються оборонні замовлення Росії.

Після цього телеканал NewsOne повідомив про скасування телемосту з Росією, а його власник - народний депутат Тарас Козак назвав "цинічною брехнею" слова генпрокурора Луценка про зв'язок NewsOne з російським банком.

На каналі додали, що журналісти NewsOne та їхні близькі почали отримувати погрози фізичної розправи.

Водночас соратник президента, тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов запропонував запровадити санкції щодо телеканалів NewsOne і "112-Україна".

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"Це ще не кінець"

Тим часом у Києві у зв'язку з ситуацією з телемостом відбулась нарада у РНБО.

"NewsOne скасував так званий телеміст, але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", - повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк у Facebook.

За підсумками наради СБУ та поліція отримали низку доручень щодо захисту інформаційного простору .

Пан Данилюк зазначив, що додаткові деталі рішень не може повідомити через секретність.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони закликав всіх припинити істерику і натякав, що за нинішню ситацію відповідальні ті, хто "допустив підсилення позиції кума Путіна Медведчука в Україні і ...дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах".

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