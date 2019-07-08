Жінка після штучного запліднення народила "не тих дітей"

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Азіатська пара, яка намагалася зачати дитину за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), твердить, що через плутанину у репродуктивній клініці в Каліфорнії жінка завагітніла "неправильними" дітьми.

У позові, який подружжя подало в Нью-Йорку, йдеться, що пара була шокована, коли у них народились двоє хлопчиків не азійського походження, повідомляють американські ЗМІ.

Також у позові зазначається, що ДНК-тести підтвердили, що діти не є генетично спорідненими з парою, і тому вони відмовляються від опіки над ними.

Репродуктивна клініка наразі не коментувала ці твердження.

Батьки, зазначені у судовому позові як AP і YZ, щоб мінімізувати "ганьбу і приниження" - кажуть, що вони намагалися протягом багатьох років завагітніти, перш ніж витратити понад $100 000 на ЕКЗ.

ЕКЗ - це процес запліднення яйцеклітини поза тілом жінки, після чого її імплантують в матку, де вона має рости і розвиватися.

Позов, поданий у Східному окрузі Нью-Йорка минулого тижня, звинувачує CHA Fertility і двох чоловіків, ідентифікованих як його співвласників і директорів у медичній недбалості і навмисному заподіянні емоційного стресу.

У ньому зазначається, що після народження дітей 30 березня подружжя було шоковане, побачивши, що діти вочевидь не були зачаті з їхнього генетичного матеріалу, як їм казали у клініці.

Існували більш ранні ознаки того, що ситуація вийшла з-під контролю, коли УЗД показало, що вони очікують хлопчиків, попри те, що, за словами лікарів, вони не використовували чоловічих ембріонів під час процедури.

За повідомленнями, лікарі повідомили подружжю, що дослідження було неточним, однак у них таки народилися хлопчики. Крім того, що діти не були генетично споріднені з парою, вони також не були споріднені й один з одним, йдеться у позові.

На сайті CHA Fertility зазначається, що клініка забезпечує "найвищий рівень персоналізованої допомоги ... з максимальним почуттям обов'язку".

BBC звернулась до компанії по коментар.

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