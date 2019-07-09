Ексчемпіон з плавання врятував щойно одруженого від утоплення

Копирайт изображения AFP Image caption Ман'їні завоював медалі як на Олімпіаді, так і на Чемпіонаті світу

Якщо ви ризикуєте запливати занадто далеко в море, то не завадить мати справжнього олімпійського плавця поблизу.

Італієць Філіппо Ман'їні врятував Андреа Бенедетто, який в неділю ледь не потонув на одному з пляжів острова Сардинія.

Колишній чемпіон світу стрибнув у море після того, як друзі цього чоловіка почали кликати на допомогу на пляжі Cala Sinzias, що на схід від міста Кальярі.

Ман'їні тримав голову пана Бенедетто над водою, поки не прибули рятувальники на човні.

"Я просто зробив те, що мав", - сказав пізніше спортсмен.

Лише за два дні до цього, 45-річний пан Бенедетто одружився зі своїм хлопцем на церемонії в Кальярі.

Інциденту на власні очі бачив свідок одного з подружжя, кореспондент Перської служби BBC, Соруш Пакзад.

Пара плавала на надувному єдинорогу, коли пан Бенедетто впав у воду, яка виявилася холоднішою, ніж можна було очікувати. За низької температури води чоловік через свій стан здоров'я втратив здатність рухати кінцівками.

Сильний вітер відніс надувного єдинорога далеко в море, пояснив пан Пакзад, і чоловік пана Бенедетто залишився біля нього, намагаючись втримати голову свого партнера над водою.

Копирайт изображения Andrea Benedetto Image caption Пан Бенедетто відсвяткував своє весілля лише за два дні до інциденту

Крики його друзів про допомогу почули рятувальники, які побігли до рятувального човна.

Але 37-річний Ман'їні, зростом 1,88 метра, був ближче і швидко дістався до людини в біді.

Після цього пана Бенедетто доставили до лікарні.

"Через кілька годин після аварії я був у лікарні, коли я зрозумів, що Філіппо Ман'їні врятував мені життя, а я не мав нагоди подякувати йому, оскільки не мав зв'язатися з ним", - сказав чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ман'їні зі своєю дівчиною, італійською телезіркою і моделлю Гіоргією Пальмас

Ман'їні знаходився на пляжі зі своєю подругою Гіоргією Пальмас, відомою італійською телезіркою і моделлю.

Ман'їні входив до складу італійської естафетної команди 4x200 м, яка завоювала бронзу на Олімпіаді в Афінах 2004 року.

Він також був чемпіоном світу у фрістайлі на 100 метрах у 2005 році, і зберіг цей титул у 2007 році.

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