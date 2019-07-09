Підлітки вживають канабіс рідше, якщо це - законно. Нове дослідження

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Підлітки з меншою ймовірністю вживатимуть канабіс, якщо цей наркотик легалізований. Про це йдеться в новому дослідженні, яке оприлюднили вчені з Державного університету Монтани (США).

Дослідники проаналізували дані інших досліджень, які проводилися серед американських учнів старших класів у період з 1993 по 2017 рік.

Загальний рівень споживання канабісу серед молоді зріс, але у штатах, де наркотик було легалізовано, цей показник показав падіння, зазначають вчені.

У США вживання канабісу в медичних цілях наразі легалізовано у 33-х штатах. Ще в десятьох дозволене вживання марихуани в рекреаційних цілях.

При цьому в усіх штатах без винятку канабіс лишається забороненим для неповнолітніх віком до 18 років.

Марк Андресон, один із авторів нового дослідження, каже, що його результати мають допомогти позбутися побоювань, які у багатьох людей викликає ідея легалізації канабісу.

Разом із колегами пан Андерсон проаналізував дані про 1,4 мільйона американських підлітків.

За його словами, легалізація наркотику призводить до того, що його починають продавати відкрито, у ліцензованих точках, де в підлітків можуть попросити документи, що підтвердять їх вік. А от у нелегальних дилерів таких питань не виникне, пояснює він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Придбати канабіс у легальних точках продажу підліткам важче - в них можуть попросити документи

Вчений пов'язує падіння споживання наркотиків серед молоді в окремих штатах саме з труднощами їх придбання.

Окрім того, в ліцензованих точках продажу наркотик часто реалізують за вищою ціною.

За словами пана Андерсона, вченим вдалося зафіксувати відчутні зміни у споживанні наркотиків молоддю лише у тих штатах, де було легалізовано вживання марихуани в рекреаційних цілях, а не медичних.

Результати дослідження збігаються з висновком іншої роботи, оприлюдненої наприкінці 2018 року. В ній ішлося, що після легалізації канабісу у штаті Вашингтон, рівень споживання цього наркотику серед підлітків впав.

Водночас вони суперечать ще одному дослідженню 2018 року, що проводилося в штаті Колорадо: його результати кажуть про те, що після схвалення закону про легалізацію наркотику, рівень його споживання серед учнів шкіл не змінився.

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