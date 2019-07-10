Китайці в Британії заробляють більше, ніж білі британці

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Працівники китайського та індійського походження заробляють у Великій Британії більше, ніж білі британці. Про це йдеться у звіті, який оприлюднив уряд Об'єднаного королівства.

Наведені дані також свідчать про те, що представники усіх інших етнічних груп все ж заробляють менше за білих британських працівників.

За даними Офісу національної статистики (ОНС), найменше заробляють представники бангладеського походження: їхні зарплати на 20% нижчі, ніж у білих британців.

Окрім того, представники усіх етнічних меншин у середньому заробляють на 3.8% менше, аніж представники усіх білих етнічних груп разом взятих.

Наведені цифри враховують дані про медіанну заробітню плату за період з 2012 по 2018 рік. З'ясувалося, що у 2018 році найбільше заробляли працівники китайського походження - 19,61 долара на годину. При цьому зарплата білих працівників в середньому складає 14,98 долара на годину.

Представники яких етнічних груп заробляють найбільше

Китайці - $19,61 на годину

Індійці - $16,81 на годину

Змішані - $15,31 на годину

Білі британці - $14,98 на годину

Інші азіати - $14,44 на годину

Інші білі - $14,07 на годину

Інші етнічні групи - $13,57 на годину

Африканці, чорні британці - $13,57 на годину

Пакистанці - $12,45 на годину

Бангладешці - $11,95 на годину

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Водночас у торішньому звіті фонду Resolution Foundation йшлося про те, що темношкірі працівники, а також представники інших етнічних меншин, отримують суттєво менші зарплати, аніж їхні білі колеги.

"Сувора реальність полягає в тому, що навіть сьогодні раса все ще грає значну роль у визначенні розміру зарплати працівника", - каже генеральний секретар профсоюзного центру TUC Френсіс О'Грейді.

"Міністри мають здійснити сміливі заходи, аби протистояти нерівності та расизму на ринку праці", - додає вона.

Розрив у зарплатах чоловіків і жінок

Також, за даними ОНС, на британському ринку праці і далі існує розрив у оплаті праці жінок та чоловіків: чоловіки в середньому заробляють на 9,6% більше, ніж жінки.

Примітно, що найбільший розрив в зарплатах чоловіків і жінок - серед представників китайських та індійських етнічних груп (19.1%, і 23,2% відповідно), які загалом заробляють найбільше у Великій Британії.

Єдина етнічна група, де жінки заробляють більше за чоловіків, - бангладешці. В жінок серед них зарплати на 10.5% вищі.

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