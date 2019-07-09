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Повернення серіалу "Дивні дива" на Netflix викликало неабиякий ажіотаж - третій сезон серіалу побив рекорд цього стримінгового сервісу за кількістю переглядів.

Власники понад 40 мільйонів акаунтів подивились шоу протягом перших чотирьох днів, 18 мільйонів з яких уже закінчили перегляд усіх восьми епізодів, повідомив Netflix.

У компанії лише нещодавно почали оприлюднювати дані про перегляд.

Першим лідером за кількістю глядачів став "Пташиний короб" у січні - 80 млн людей подивилися цей фільм жахів протягом чотирьох тижнів.

Серіал "Академія Амбрелла" про неблагополучну сімейку супергероїв протягом першого місяця подивились 45 млн глядачів - найбільша цифра для серіалів у першому кварталі 2019 року.

Втім, "Дивні дива 3" майже досягли цієї цифри за вдесятеро менший час.

Цифри відображають кількість акаунтів, з яких дивились серіал, і вони відрізняються від реальної кількості людей, які його побачили.

За інформацією Netflix, вони зараховують перегляд тоді, коли люди подивились принаймні 70% епізоду або фільму.

Драму Ави Дюверней "Коли вони нас побачать", яка вийшла у травні, назвали найпопулярнішим серіалом Netflix у США.

Однак тоді для підрахунку Netflix використовував інший метод - найбільшу кількість переглядів за день з моменту його прем'єри - на відміну від кількості акаунтів, які рахували для "Дивних див".

Перший сезон "Дивних див" вийшов у 2016 році і став одним з найпопулярніших серіалів Netflix - як серед критиків, так і серед глядачів.

Він дав старт кар'єрі Міллі Бобі Браун і Фінна Вулфхарда, а також познайомив молоду аудиторію з Вайноною Райдер.

Із такою шаленою популярністю навряд чи хтось здивується, якщо третій сезон не стане фінальним і ми незабаром знову зустрінемось із юними мешканцями містечка Гокінс.

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