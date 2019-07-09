Труханов нічого не крав. Суд виправдав мера Одеси

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Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова.

Його звинувачували у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".

Мера Одеси та інших обвинувачених визнали невинними.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже заявила, що оскаржуватиме вирок.

Згідно з вироком, суд визнав недоведеним те, що обвинувачені мали наміри заволодіти коштами місцевого бюджету, повідомляють Українські новини.

Суд також не побачив у діях Труханова зловживання службовим положенням.

Суд також визнав незаконним те, що детективи Національного антикорупційного бюро вручили фігурантам справи повідомлення про підозру, оскільки при цьому було порушено процедуру.

Матеріали негласних слідчих дій НАБУ щодо мера Одеси визнали неналежними доказами.

Як зазначив суд, більшість свідків не підтвердили те, що обвинувачені скоїли злочинні дії при купівлі будівлі заводу "Краян".

Суд також не зміг визначити наявність шкоди в цій справі.

Таким чином суд не встановив факт скоєння злочину.

Геннадія Труханова визнали невинним і виправдали.

Такий самий вирок суд виніс щодо заступника мера Одеса Павла Вугельмана та інших обвинувачених.

Суд також скасував запобіжні заходи, що діяли щодо підсудних.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду.

"Прокурори САП категорично не погоджуються з вказаним судовим рішенням", - йдеться в заяві пресслужби САП.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрали численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів, стверджує САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд засудити Труханова до 12 років ув'язнення за заволодіння 92,7 гривень при купівлі будівлі заводу "Краян".

З 5 вересня 2019 року запрацює Вищий антикорупційний суд. Якщо до того часу апеляцію щодо вироку Труханову не розглянуть, то нею може зайнятись саме спеціальна апеляційна палата цього суду.

Проблемний завод

НАБУ і САП завершили розслідування справи проти пана Труханова у травні 2018 року.

14 лютого 2018 року Національне антикорупційне бюро затримало пана Труханова після повернення з-за кордону, звинувативши його у махінаціях з майном на близько 100 мільйонів гривень.

У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше належала ДП Завод "Краян".

За приміщення мерія заплатила 185 млн гривень, хоча продавець (приватна структура) купив його за 11,5 млн гривень на аукціоні, який організував на початку 2016 року ліквідатор держпідприємства.

Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, повідомляли в НАБУ.

Тоді НАБУ також оголосило про заочну підозру ще трьом чиновникам міської ради - заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради.

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