Копирайт изображения UNIAN Image caption Парад на День незалежності на Хрещатику у 2018 році

Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити військовий парад на День Незалежності 24 серпня.

Натомість зекономлені кошти він пропонує віддати військовим у вигляді премій, йдеться у відеозверненні президента.

"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям", - сказав пан Зеленський.

"І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - заявив пан Зеленський.

Водночас, Зеленський додав, що День незалежності все одно святкуватимуть, але "буде новий формат".

З 1991 року військовий парад на Хрещатику в Києві на День незалежності проводили не щоразу.

Однак останні п'ять років поспіль військовий парад на День незалежності відбувався.

Минулого року Міністерство оборони не змогло назвати точну вартість параду.

У соцмережах по-різному реагують на рішення президента.

"Гідність, яку ми заслужили"

"Нарешті здоровий підхід до військового параду під час війни! Це найкраще рішення", - коментує один з дописувачів під зверненням президента.

"Геніальна ідея! Такий президент нам потрібен, який не викидає гроші на вітер, а робить на них корисні справи для людей!" - пише ще один коментатор.

На рішення Зеленського відреагував колишній президент Петро Порошенко.

"Воєнний парад - це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом про зміни, які відбулися за рік. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй Армії", - зазначив пан Порошенко.

Пропустити Twitter допис , автор: @poroshenko Президент Зеленський як Верховний Головнокомандувач ЗСУ має повне право приймати рішення проводити військовий парад на День Незалежності, чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського. Моїм пріоритетом була розбудова армії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 липня 2019 р.

"Військовий парад - це можливість нам цивільним подякувати військовим за незалежність. Це спільне "Слава Україні", сповнене гордості, що ми відстояли незалежність у протистоянні з однією з найсильніших армій. Це спільне "Героям слава!", сказане живим героям учасникам параду і тим, хто вже ніколи не вийде на Хрещатик", - вважає директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Скасування параду - жирний, стратегічний мінус. Цей парад потрібен був цивільним - бачити, як змінюється українська армія, як набирається сил і потужності, як модернізується. Цей парад потрібен був військовим - гордо пройтися головним проспектом країни і продемонструвати міць. Цей парад потрібен був ветеранам - почути багатотисячне "дякую!" - зазначає перша заступниця голови ВР Ірина Геращенко.

"Замість військового параду Зеленський роздасть військовослужбовцям по кілька сотень гривень. Гідність, яку ми заслужили", - коментує рішення Зеленського правозахисник Олександр Данилюк.

"Парад на хліб не намажеш?" - питає журналіст Юрій Луканов.

Парад чи переїзд?

Чимало коментаторів згадують про плани перенести Офіс президента в Український дім.

"В умовах, коли наші війська відбивають російську агресію, брати скасовувати парад - показати всьому світу силу, міць української армії - може зробити тільки людина, в якої немає козацького духу, яка не розуміє українських традицій, яка меншовартісна", - заявив у відеозверненні депутат Олег Ляшко.

"Працюйте в тому приміщенні, яке є, і зекономлені гроші віддайте солдатам на передовій", - сказав політик.

"А може все ж таки витратити 300 мільйонів не на переїзд з центру міста в центр міста на кілометр, а на премії та парад? При тому, що парад ніколи не коштував ані 300, ані 200, і навіть не 100 мільйонів?" - зазначає блогер Алекс Нойт.

"Вітаю, патріоти! Тепер в нас забрали парад. Символ гордості за нашу армію. Тепер не пройдуть маршем "коробки" наших героїв, а на Майдані в на День незалежності ми не почуємо нове військове привітання у виконання тисяч наших хлопців", - зазначає блогер Денис П'ятигорець.

"Згодна з ініціативою Зеленського. Поки у нас такий головнокомандувач, паради краще не проводити", - коментує журналістка Олена Яхно.

"Прочитав вже кілька десятків коментарів про те, що ветерани і добровольці повинні самі організувати парад цього року", - зазначає волонтер Юрій Бірюков, питаючи хто його має вести.

"Рішення про скасування параду військової техніки може бути непоганим, якщо його доопрацювати. Не треба тренувати ніякі коробки, не треба ганяти техніку, а просто дати можливість групам військових, ветеранів та добровольцям (!) війни на сході України пройти не стройовим, а спокійним кроком. Показати, що у нас дуже багато патріотів, що у нас багато героїв", - вважає активіст Роман Бурко.

"Бо головне, це не копотіння заліза на Хрещатику, а головне - це емоції, стукіт сердець і відчуття єдності українців", - додає активіст.

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