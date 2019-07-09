День незалежності без параду. Як соцмережі реагують на рішення Зеленського
Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити військовий парад на День Незалежності 24 серпня.
Натомість зекономлені кошти він пропонує віддати військовим у вигляді премій, йдеться у відеозверненні президента.
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям", - сказав пан Зеленський.
"І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - заявив пан Зеленський.
Водночас, Зеленський додав, що День незалежності все одно святкуватимуть, але "буде новий формат".
- Зеленський і Туск побували на "нулі" біля Станиці Луганської
- Блакитна сорочка Зеленського на передовій: чи справа лише у стилі?
- Зеленський та війна: які втрати на фронті за нового президента
З 1991 року військовий парад на Хрещатику в Києві на День незалежності проводили не щоразу.
Однак останні п'ять років поспіль військовий парад на День незалежності відбувався.
Минулого року Міністерство оборони не змогло назвати точну вартість параду.
У соцмережах по-різному реагують на рішення президента.
"Гідність, яку ми заслужили"
"Нарешті здоровий підхід до військового параду під час війни! Це найкраще рішення", - коментує один з дописувачів під зверненням президента.
"Геніальна ідея! Такий президент нам потрібен, який не викидає гроші на вітер, а робить на них корисні справи для людей!" - пише ще один коментатор.
На рішення Зеленського відреагував колишній президент Петро Порошенко.
"Воєнний парад - це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом про зміни, які відбулися за рік. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй Армії", - зазначив пан Порошенко.
"Військовий парад - це можливість нам цивільним подякувати військовим за незалежність. Це спільне "Слава Україні", сповнене гордості, що ми відстояли незалежність у протистоянні з однією з найсильніших армій. Це спільне "Героям слава!", сказане живим героям учасникам параду і тим, хто вже ніколи не вийде на Хрещатик", - вважає директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
"Скасування параду - жирний, стратегічний мінус. Цей парад потрібен був цивільним - бачити, як змінюється українська армія, як набирається сил і потужності, як модернізується. Цей парад потрібен був військовим - гордо пройтися головним проспектом країни і продемонструвати міць. Цей парад потрібен був ветеранам - почути багатотисячне "дякую!" - зазначає перша заступниця голови ВР Ірина Геращенко.
"Замість військового параду Зеленський роздасть військовослужбовцям по кілька сотень гривень. Гідність, яку ми заслужили", - коментує рішення Зеленського правозахисник Олександр Данилюк.
"Парад на хліб не намажеш?" - питає журналіст Юрій Луканов.
Парад чи переїзд?
Чимало коментаторів згадують про плани перенести Офіс президента в Український дім.
"В умовах, коли наші війська відбивають російську агресію, брати скасовувати парад - показати всьому світу силу, міць української армії - може зробити тільки людина, в якої немає козацького духу, яка не розуміє українських традицій, яка меншовартісна", - заявив у відеозверненні депутат Олег Ляшко.
"Працюйте в тому приміщенні, яке є, і зекономлені гроші віддайте солдатам на передовій", - сказав політик.
"А може все ж таки витратити 300 мільйонів не на переїзд з центру міста в центр міста на кілометр, а на премії та парад? При тому, що парад ніколи не коштував ані 300, ані 200, і навіть не 100 мільйонів?" - зазначає блогер Алекс Нойт.
"Вітаю, патріоти! Тепер в нас забрали парад. Символ гордості за нашу армію. Тепер не пройдуть маршем "коробки" наших героїв, а на Майдані в на День незалежності ми не почуємо нове військове привітання у виконання тисяч наших хлопців", - зазначає блогер Денис П'ятигорець.
"Згодна з ініціативою Зеленського. Поки у нас такий головнокомандувач, паради краще не проводити", - коментує журналістка Олена Яхно.
"Прочитав вже кілька десятків коментарів про те, що ветерани і добровольці повинні самі організувати парад цього року", - зазначає волонтер Юрій Бірюков, питаючи хто його має вести.
"Рішення про скасування параду військової техніки може бути непоганим, якщо його доопрацювати. Не треба тренувати ніякі коробки, не треба ганяти техніку, а просто дати можливість групам військових, ветеранів та добровольцям (!) війни на сході України пройти не стройовим, а спокійним кроком. Показати, що у нас дуже багато патріотів, що у нас багато героїв", - вважає активіст Роман Бурко.
"Бо головне, це не копотіння заліза на Хрещатику, а головне - це емоції, стукіт сердець і відчуття єдності українців", - додає активіст.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!