"Зеленський - це сором": президент повернув свого критика у Мінські перемовини

Копирайт изображения Пресслужба Романа Безсмертного Image caption Роман Безсмертний

Президент Володимир Зеленський уповноважив політика та дипломата Романа Безсмертного представляти Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи на перемовинах у Мінську.

Цим же указом Володимир Зеленський прибрав з цієї підгрупи дипломата Олександра Моцика.

Роман Безсмертний очолював політичну підгрупу мінських перемовин до квітня 2016 року й після того досить різко критикував політику президента Петра Порошенка.

Проте ще гострішою була критика Романа Безсмертного у бік Володимира Зеленського.

Під час президентської кампанії Роман Безсмертний, який також балотувався на цю посаду, заявив, що його порада Зеленському - "піти і забрати всі документи з ЦВК".

"Бо цей сором ми ще довго і довго будемо переживати із Зеленським. Допустити обрання подібного президента - це принизити націю", - заявив пан Безсмертний 22 березня 2019 року.

Сам політик наразі не коментує своє призначення.

Раніше Володимир Зеленський доручив представляти Україну у Мінську Леоніду Кучмі, який пішов з цієї посади восени 2018 року.

Роман Безсмертний - один із нейдосвідченіших українських політиків.

Копирайт изображения UNIAN

В 1994-2005 роках він був депутатом парламенту. В 1996 році став одним із співавторів Конституції, а потім був представником президента Леоніда Кучми у Верховній Раді.

Романа Безсмертного називали "польовим командиром" Помаранчевої революції у 2004 році за активну участь у її організації.

Він був заступником голови штабу Віктора Ющенка та здобув репутацію "сірого кардинала" партії "Наша Україна".

Згодом Безсмертний працював на посадах віцепрем'єра, заступника голови адміністрації президента часів Ющенка та послом України в Білорусі.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у "політичній підгрупі" на переговорах у Мінську щодо Донбасу.

28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

"Сьогодні я останній раз взяв участь у переговорах в Мінську. Я вважаю, що час волонтерської дипломатії закінчився", - написав він у Facebook.

"Мінськ рятує нас від масових жертв. Але при цьому Мінськ не в змозі (в заданому форматі) зрушити ситуацію з мертвої точки. Сьогодні і Україна, і світ повинні шукати нові формати переговорів", - додав він.

На президентських виборах 2019 року він набрав 0,14% голосів.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.