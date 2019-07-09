Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону - вперше в історії
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру Вімблдон.
У чвертьфіналі вона обіграла 68-у ракетку світу Кароліну Мухову з Чехії з рахунком 7:5, 6:4.
Раніше тенісистки зустрічалися лише раз. Тоді теж перемогла Світоліна.
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Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у півфінал Вімблдону в одиночному розряді.
"Почуваюся надзвичайно. Для мене це перший півфінал, і я насправді не очікувала, що це станеться", - сказала 24-річна українка після перемоги.
У півфіналі вона зіграє з Сімоною Халеп з Румунії.
Матч відбудеться 11 липня.
Світоліна зустрічалася з Халеп вже сім разів, з яких чотири перемогла.
Зокрема вона здобула перемогу над румункою у травні минулого року в фіналі турніру WTA серії Premier 5 у Римі.
У світовому рейтингу тенісисток Еліна Світоліна зараз на 8 місці.
У півфінал також вийшла американка Серена Вільямс.
Її суперницею стане Барбора Стрицова з Чехії.
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