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Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру Вімблдон.

У чвертьфіналі вона обіграла 68-у ракетку світу Кароліну Мухову з Чехії з рахунком 7:5, 6:4.

Раніше тенісистки зустрічалися лише раз. Тоді теж перемогла Світоліна.

Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у півфінал Вімблдону в одиночному розряді.

"Почуваюся надзвичайно. Для мене це перший півфінал, і я насправді не очікувала, що це станеться", - сказала 24-річна українка після перемоги.

У півфіналі вона зіграє з Сімоною Халеп з Румунії.

Матч відбудеться 11 липня.

Світоліна зустрічалася з Халеп вже сім разів, з яких чотири перемогла.

Зокрема вона здобула перемогу над румункою у травні минулого року в фіналі турніру WTA серії Premier 5 у Римі.

У світовому рейтингу тенісисток Еліна Світоліна зараз на 8 місці.

У півфінал також вийшла американка Серена Вільямс.

Її суперницею стане Барбора Стрицова з Чехії.

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