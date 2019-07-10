Копирайт изображения Facebook/Mykhailo Bno-Airiian

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації. Ним став — Михайло Бно-Айріян.

Очільника області президент представив на нараді у Борисполі в середу.

"У нас є новий голова області. Це нормальний представник, нормально розбирається, дійсно менеджер", - сказав президент.

Пан Бно-Айріян заявив, що хоче перевести роботу області на "клієнтоорієнтованість" та хабезпечення потреб людей.

Він додав, що третина жителів області хочуть працювати за кордоном.

Під час наради президент також запитав секретаря Бориспольської міської ради Ярослава Годунка від "Батьківщини", чи правда, що він раніше був засуджений за "розбій поєднаний з завданням тяжких тілесних ушкоджень". Після ствердної відповіді, Зеленський вигнав його.

"Вийди отсюда, розбійник ти... Погано чуєш мене?" - сказав президент Володимир Зеленський.

Годунок, виходячи з зали сказав, що він "також президент", апелюючи до інавгураційної промови Володимира Зеленського, у якій той сказав, що "кожен українець — президент".

"Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Іди гуляй", - сказав президент, перепросивши за емоції.

"Не люблю бандитів", - додав голова держави.

Від дипломата до енергетика

35-річний Михайло Бно-Айріян давній друг та одногрупник соратника Зеленського, лідера партії "Слуга народу" Олександра Разумкова.

Копирайт изображения ua.energy Image caption Михайло Бно-Айріян

В Україні він закінчив Інститут міжнародних відносин, а потім у Московському державному інституті міжнародних відносин став магістром бізнес-адміністрування за напрямком "Міжнародний нафтогазовий бізнес".

В Офісі президента нового губернатора називають фахівцем з міжнародних відносин, економістом-міжнародником та перекладачем з арабської мови.

Михайло Бно-Айріян працював другим секретарем посольства України в Росії у час роботи там посла Костянтина Грищенка.

У 2010 році разом з паном Грищенком повернувся до України та працював у МЗС в уряді Миколи Азарова.

У 2013-2014 роках він був радником віцепрем'єр-міністра з гуманітарних питань.

Після Євромайдану Михайло Бно-Айріян продовжив працювати в уряді на посаді начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Після 2016 року перейшов на роботу заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва "Національної енергетичної компанії "Укренерго", а потім став директором з комунікацій.

"Укренерго" - державне підприємство, яке здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також управління об'єднано. енергосистемою країни.

22 грудня 2018 року Михайло Бно-Айріян виклав у Facebook фотографію з Інституту міжнародних відносин з прийняття до дня дипломата. На ній — він разом з нинішнім керівником президентської партії "Слуга Народу" Олександром Разумковим.

"Зустрів своїх улюблених одногрупників та викладачів й поринув у часи бурхливих студентських років, переживань та метаморфоз", - підписав він ту фотографію.

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