"Дружні" вагінальні бактерії пов’язали з розвитком раку яєчника

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Наявність замалої кількості "дружніх" вагінальних бактерій може збільшити ймовірність розвитку раку яєчника в жінок.

Вчені з Університетського коледжу Лондона вважають, що їхня знахідка може допомогти виявити ризики захворювання на рак.

Втім, кажуть вони, їхні висновки є попередніми: для подальших доведеться провести додаткові дослідження. Наукова стаття оприлюднена в журналі Lancet.

Рак яєчника

У Великій Британії рак яєчника діагностували понад 7 300 жінкам. Виявлення захворювання на ранній стадії суттєво підвищує шанси на успішне лікування.

Окремі симптоми хвороби - такі як здуття живота - іноді помилково приймають за ознаки менш серйозних проблем. Приміром, за менструальні спазми чи за синдром подразненого кишечника.

Чимало жінок не підозрюють про хворобу, аж поки проблема не стає по-справжньому серйозною.

Точна причина розвитку раку яєчників невідома, але є кілька факторів, які точно грають у цьому певну роль: вік, генетика і зайва вага.

Тепер дослідники дійшли висновку, що на розвиток хвороби також впливають мікроорганізми, що проживають всередині нашого тіла.

Мікробіом

З кожним роком з'являється все більше наукових доказів того, що бактерії та інші мікроби, що живуть всередині нас, - тобто наш мікробіом, - сильно впливає на наш стан здоров'я і загальне самопочуття.

Один із видів "дружніх" бактерій, який вважається особливо важливим для вагіни, це Lactobacillus. Фахівці кажуть, що вони допомагають блокувати дію інших шкідливих мікробів, які можуть спричинити шкоду.

У дослідженні взяли участь 176 жінок, яким діагностували рак яєчника, 109 жінок з високою генетичної схильністю до захворювання на рак яєчників, а також 295 жінок, в яких такої генетичної схильності немає.

Після обстеження з'ясувалося, що у жінок до 50 років із високою генетичною схильністю до захворювання на рак яєчників, кількість бактерій Lactobacillus набагато нижча.

Про що говорять результати дослідження

Наразі не до кінця зрозуміло, чи є цей зв'язок причинно-наслідковим, чи є й інші фактори, які вплинули на результати дослідження.

Гелен Каллард з організації Cancer Research UK каже: "Мікробіом - це дійсно дуже цікава сфера досліджень, ми поступово збираємо докупи різні дані про те, як бактерії впливають на наше здоров'я. Але коли йдеться про такі дослідження, як це, треба розуміти, що вплив того чи іншого фактору на розвиток хвороби не завжди варто розцінювати як основну причину".

За словами пані Каллард, відрізнити одне від іншого буває дуже непросто.

Дослідник Мартін Відшвентдер з цим частково погоджується: "Ми ще не знаємо на 100%, чи дійсно замала кількість "дружніх" вагінальних бактерій збільшує ймовірність розвитку раку яєчника. Але ми припускаємо, що це саме так".

"Цей висновок перегукується з іншим дослідженням, результати якого показали, що жінки, які використовують надмірні засоби для гігєни піхви, також мають низький рівень наявності цих бактерій, і це підвищує ризик розвитку раку яєчника".

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