Мультфільм про коргі спричинив сплеск популярності породи в Британії
Вихід мультфільму "Королівський коргі" спричинив сплеск популярності двох підвидів породи коргі у Великій Британії.
"Королівський коргі" розповідає про улюбленого собаку королеви, який опинився далеко від Букінгемського палацу і всіма силами намагається знайти зворотний шлях додому.
У кінотеатрах Британії мультфільм почали показувати на початку липня. Відтоді пройшло всього кілька днів, але кількість реєстрацій цуценят коргі вже зросла на 25%.
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Схожий ефект на популярність цієї породи раніше спричинив вихід серіалу "Корона" виробництва Netflix.
Минулого року у Великій Британі зареєстрували найбільшу кількість цуценят коргі за останні 10 років.
Коргі має стійку асоціацію з королевою Єлизаветою II, яка дуже любить собак цієї породи. Вона виростила вже 10 поколінь коргі, і особисто володіла понад 30 собаками.
У 1944 році, коли її величність завела свого першого пемброк-коргі, популярність породи у Британії різко зросла на 56%.
Коргі користувалися чималою популярністю аж до 1980-х років, коли попит на цю породу почав падати.
У 2014 році, коли в усій країні зареєстрували всього 274 нових цуценят цієї породи, собак пемброк-коргі внесли до списку "найвразливіших британських порід".
Керолін Кіско з англійського клубу собаководів Kennel Club каже, що фільми дійсно можуть сильно впливати на популярність тих чи інших порід собак.
"Немає жодних сумнівів: популярність коргі почала різко зростати після виходу серіалу "Корона". Зараз все виглядає так, що із виходом "Королівського коргі" ця тенденція продовжиться", - прогнозує вона.
Втім, додає пані Кіско, до заведення собаки потрібно підходити відповідально: "Не варто купувати собаку лише тому, що ви побачили її по телевізору".
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