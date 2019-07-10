Британський посол, що назвав Трампа некомпетентним, йде у відставку

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Посол Великої Британії в США Кім Деррок йде у відставку на тлі скандалу з витоком дипломатичної кореспонденції. В одному з листів, зміст яких оприлюднили ЗМІ, Деррок різко висловлювався на адресу Дональда Трампа.

Зокрема, посол називав президента США "невмілим, небезпечним і некомпетентним".

Схожим чином він оцінював і роботу президентської адміністрації.

"Ми не віримо, що ця адміністрація стане нормальнішою, менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш дипломатично незграбною і невмілою", - писав Деррок.

В інших листах він описував "хаос" у Білому домі - зокрема, згадував про плутанину з ухваленням рішення щодо удару по Ірану.

У британському уряді витік секретних листів Деррока називали невдачею, але підкреслювали, що Лондон і Вашингтон, як і раніше, пов'язують "особливі та міцні" відносини.

"Ми чітко дали зрозуміти США, як нам прикро через цей витік. Окремі фрази не відображають близькість і повагу, яка існує між нашими країнами".

Водночас сам Дональд Трамп на ситуацію відреагував більш емоційно і встиг заявити, що з Кімом Дерроком більше не співпрацюватиме.

"Я погано знаю посла, але в США його не люблять і загалом не хорошої думки про нього. Ми більше не будемо мати з ним справу", - написав Трамп у своєму Twitter.

Наступного дня президент США назвав Деррока "тупим хлопцем".

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