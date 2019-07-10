У Москві затримали сімох кримських татар, які протестували на Червоній площі

Російська поліція затримала сім учасників акції в підтримку кримських татар у Москві на Червоній площі, повідомляє кореспондент BBC з місця подій. Всього в акції взяли участь близько 20-30 людей.

Акція проходила напередодні розгляду у Верховному суді Росії апеляції на вироки щодо чотирьох кримських татар.

Їх звинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною і заборонена. Розгляд скарги планується 11 липня.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав російських правозахисників і активістів прийти до будівлі суду на підтримку засуджених.

Україна неодноразово заявляла, що засуджені у справі є політичними в'язнями, а США назвали їхні вироки "несправедливими".

Російський правозахисний центр "Меморіал" також визнав кримських татар політв'язнями.

Справа "Хізб ут-Тахрір"

У грудні 2018 року російський Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону виніс вирок чотирьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір".

Енвер Мамутов отримав 17 років колонії суворого режиму, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов — по дев'ять років колонії суворого режиму.

Мамутова звинувачували в організації діяльності терористичної організації, інших — приналежності до "Хізб ут-Тахрір". Крім цього, всіх чотирьох вважали причетними до підготовки до насильницького повалення конституційного ладу, писала російська "Новая газета".

За версією слідства, Мамутов проводив у своєму гаражі зустрічі з іншими обвинуваченими, де обговорював питання поширення ісламу. В основу звинувачення лягли матеріали прослуховування зустрічей, яке ФСБ вело з 2015 року, а також покази засекречених свідків.

Всі обвинувачені перебувають під вартою з 2016 року. Починаючи з травня 2017 року засідання щодо продовження арештів велися в закритому режимі.

Мамутов, Меметов, Абільтаров і Абсеітов відмовлялися свідчити і не визнали свою провину, заявивши про політично вмотивованість справи.

У жовтні 2018 року в Бахчисараї затримали ще шістьох місцевих жителів за підозрою в приналежності до "Хізб ут-Тахрір".

У Криму після анексії півострова Росією у 2014 році була заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, який безперервно діяв з 1991 році з метою ліквідації наслідків геноциду радянської держави щодо кримських татар.

Таке рішення Росії засудила міжнародна спільнота.

За даними перепису 2001 року, в Криму проживало 243 тисячі кримських татар. Після того як Росія анексувала Крим, півострів, за різними оцінками, покинули від декількох сотень до 20 тисяч кримських татар.

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