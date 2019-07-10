Копирайт изображения Посольство України в Ісламській республіці Іран Image caption Артемій Сурін повідомив про своє затримання 8 липня

Українського мандрівника і блогера Артемія Суріна відпустили з в'язниці в Ірані, де його звинувачували у шпигунстві.

З території Ірану він виїхав до Азербайджану.

"На волі! Повірив у це лише зараз, виїхавши за територію Ірану. Завершилося це пекло. В'язниця, допити, судилища, безправ'я, приниження. Завершилося все", - написав блогер на своїй сторінці у Facebook, який зараз здійснює навколосвітню подорож.

У понеділок, 8 липня, він повідомив, що його затримали за те, що він мав при собі дрон.

Звільнити Артемія Суріна допомагало Посольство України в Ісламській Республіці Іран.

"Ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям Посольства України за взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану", - зазначило посольство у Facebook.

Артемій Сурін - відомий український блогер та мандрівник, засновник туристичної компанії One Life.

На своїй сторінці він заявив, що не порушував закон.

"Головне, що хочу сказати - я не порушив закон. Я невинний. Якби знайшли б хоч мікрон щонайменшого порушення, не писав би зараз цей пост, ніхто б звідти не випустив. Шпигунство - це стаття, за яку дають довічне, або ще гірше", - написав блогер на своїй сторінці.

Він розповів, що після звільнення хотів продовжити мандрівку країною громадським транспортом, але консул України порадив йому цього не робити.

"З того моменту я юридично не залишав територію України (дипломатичний автомобіль, будівлю посольства), фізично перебуваючи при цьому на території Ірану", - розповів мандрівник.

За його словами, на дипломатичному авто його і вивезли з країни в Азербайджан.

Копирайт изображения Посольство України в Ісламській республіці Іран Image caption Артемія Суріна вивезли з Ірану українські дипломати

Артемій Сурін повідомив, що мав дозвіл на зйомку, його дрон був зареєстровано і перевірено на кордоні з Ірану під час в'їзду з Пакистану.

Затримали його на другий день перебування в країні, коли він знімав за допомогою безпілотника місто Харанак.

За його словами, за 15 хвилин після початку зйомки приїхала поліція. Його звинуватили в тому, що він знімав поліцейський відділок, що схоже на шпигунство.

Мандрівнику вдалося зв'язатися з консулом України, але потім його привезли до поліцейського відділку, забрали дрон і паспорт, розповів пан Сурін.

За його словами, допит тривав кілька годин, а на наступний день призначили розгляд його справи в суді.

Суд і в'язниця

У суді його звинуватили у шпигунстві, розповів блогер. Суддя прийняв рішення заарештувати його.

Пан Сурін удав, що в нього приступ панкреатиту і під приводом, що йому потрібні ліки, зміг взяти телефон зі своєї сумки.

Далі у туалеті він встиг написати повідомлення консулу і пост у Facebook.

За словами мандрівника, з суду його відвезли до в'язниці, де охоронець помітив і відібрав у нього телефон.

Незабаром блогера разом з його місцевим водієм відправили на допит у Корпусі вартових Ісламської революції, розповів пан Сурін.

Після тривалого перегляду відзнятого відео та перегляду соцмереж блогера про його навколосвітню подорож представник Корпусу прийняв рішення закрити справу, не побачивши нічого підозрілого.

Перед мандрівником вибачилися і пригостили його кебабом, хлібом та напоєм, розповів пан Сурін.

Щойно він вийшов з будівлі Корпусу вартових Ісламської революції, він зателефонував консулу України, який порадив йому залишатися в готелі і ні з ким більше не зв'язуватися.

Дипломатичне авто проїхало 700 км з Тегерана до Аркадана, щоб забрати мандрівника. Далі його швидко відвезли до столиці на територію посольства.

"Годують гарячим борщем, голубцями, салом. Найсмачніша їжа у навколосвітці", - розповів мандрівник.

На сході сонця в середу, 10 липня, його вивезли на кордон з Азербайджаном.

Мандрівник розповів, що з прикордонного міста планує рухатися в бік Баку, звідки продовжить свою навколосвітню подорож.

Подорож розпочалася і має закінчитися в Києві і проходить без авіаперельотів.

За рік безперервної подорожі мандрівник планує двічі перетнути екватор і відвідати 40 країн.

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