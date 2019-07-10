Обстріл колони з губернатором на Донбасі: що відомо

Копирайт изображения Пресслужба Донецької облдержадміністрації Image caption Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

У середу, 10 липня, під обстріл потрапив автомобіль ЗСУ з колони, біля якої стояв автомобіль голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

Один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення. Автівка голови ОДА не постраждала.

Інцидент стався на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове", йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл автомобіля ЗСУ "спробою зірвати Мінський процес".

"Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі", - заявив пан Зеленський.

Він додав: "Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням - незмінна".

Президент доручив начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".

Як раніше повідомили в пресслужбі ООС, протитанкова ракета вразила вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил 10 липня близько 15:00 в районі південної околиці села Гранітне.

"В результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості", - йдеться в повідомленні пресслужби.

О 17-й годині пресслужба Донецької облдержадміністрації повідомила у Facebook про поїздку голови Донецької ОДА до Красногорівки та Мар'їнки.

"Під час робочої поїздки очільник області оглянув житлові будинки, пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко: новий голова Донецької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації 5 липня.

Павло Кириленко народився на Донбасі. Йому 33 роки, він має звання підполковника юстиції.

З вересня 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

У 2008-му закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

Родина губернатора виховує двох дітей.

Родичі пана Кириленка, зокрема батьки і брат, проживають на території так званої "ДНР". Цю інформацію президент Зеленський підтвердив під час поїздки на Донеччину, коли представляв нового голову ОДА.

Президент додав, що пан Кириленко залишив територію так званої "ДНР" і з моменту окупації тих територій "перебуває і працює в Україні".

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