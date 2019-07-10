Меркель трусило втретє за останні кілька тижнів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель трусило вже втретє за останні кілька тижнів.

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель трусило вже втретє за останні кілька тижнів.

Цього разу інцидент трапився під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне у Берліні.

За інформацією видання Focus.de, напад тремтіння тривав близько хвилини.

Пізніше пані Меркель, як і після попередніх схожих випадків, заявила, що "почувається дуже добре", і "хвилюватися не варто".

Вперше подібний інцидент трапився 18 червня, під час зустрічі Меркель з Володимиром Зеленським. Тоді політик запевнила, що не має проблем зі здоров'ям.

Вдруге те саме сталося 27 червня під час церемонії представлення нового міністра юстиції Німеччини Крістіни Ламбрехт.

Працівники німецького уряду вже неодноразово коментували стан здоров'я канцлерки, стверджуючи, що з нею все добре.

Меркель працює канцлеркою вже четвертий термін - на посаду вону вступила ще в листопаді 2005 року.

Очікується, що вона піде з політики після завершення нинішнього терміну, у 2021 році.

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