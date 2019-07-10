Знаменитості, що заробляють найбільше. Хто вони?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цьогорічний рейтинг Forbes очолила Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт за минулий рік заробила найбільше з-поміж усіх знаменитостей, підрахував журнал Forbes.

За даними видання, з 1 червня минулого року 29-річна виконавиця заробила 185 мільйонів доларів.

Свіфт вже очолювала рейтинг Forbes у 2016 році: тоді за рік її статки збільшилися на 170 мільйонів.

Другу сходинку в цьогорічному списку посіла телезірка Кайлі Дженнер, яка за рік заробила 170 мільйонів доларів.

Раніше Forbes також вніс її до списку найбагатших жінок світу, які "зробили себе самі". Статки Дженнер журнал тоді оцінив у 1 мільярд доларів. Більшу частину прибутків 22-річної Дженнер отримує зі своїх бізнесів в індустрії краси.

Також у трійці лідерів рейтингу Forbes - репер Каньє Вест, дохід якого за рік, за оцінками видання, склав близько 150 мільйонів доларів.

До першої десятки також потрапили футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду і британський співак Ед Ширан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року перше місце в рейтингу посідав боксер Флойд Мейвезер

10 знаменитостей, що заробили за рік найбільше

Співачка Тейлор Свіфт - $185 млн

- $185 млн Телезірка Кайлі Дженнер - $170 млн

- $170 млн Репер Каньє Вест - $150 млн

- $150 млн Футболіст Ліонель Мессі - $127 млн

- $127 млн Співак Ед Ширан - $110 млн

- $110 млн Футболіст Кріштіану Роналду - $109 млн

- $109 млн Футболіст Неймар - $105 млн

- $105 млн Музичний гурт The Eagles - $100 млн

- $100 млн Телеведучий Філ Макгроу - $95 млн

- $95 млн Боксер Сауль Альварес - $94 млн

До другої десятки з-поміж інших потрапили тенісист Роджер Федерер ($93,4 млн), письменниця Джоан Роулінг ($92 млн) і баскетболіст Леброн Джеймс ($89 млн).

Як зазначає Forbes, сукупний річний дохід топ-100 знаменитостей, що за рік заробили найбільше, складає 6,3 мільярда доларів.

При цьому найбільше у списку - музикантів (38) і спортсменів (34), тоді як, письменників, приміром, - тільки двоє.

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