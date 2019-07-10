Хуліо Іглесіас став батьком 43-річного іспанця. Так вирішив суд

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Хуліо Іглесіас - один з найуспішніших артистів в іспаномовній музиці

Знаменитий співак Хуло Іглесіас дізнався про те, що став батьком не від пологового будинку, а від суду. Суддя визнав його біологічним батьком 43-річного Хав'єра Санчеса.

Санчес добивався цього понад 30 років.

Увесь цей час Іглесіас не визнавав своє батьківство і відмовлявся від тесту на ДНК.

Співак також не був присутній на судовому процесі у Валенсії.

За словами судді, він прийняв це рішення на підставі очевидної зовнішньої схожості Санчеса та Іглесіаса.

Хуліо Іглесіас - один з найуспішніших артистів в іспаномовній музиці: за свою кар'єру він продав понад 300 мільйонів записів на 14 мовах. Цього року 75-річний співак отримав нагороду "Ґреммі" за видатні досягнення.

У Хуліо Іглесіаса є ще восьмеро дітей. Найвідоміший з них - поп-зірка Енріке Іглесіас.

Швидкоплинний роман

Колишня португальська балерина Марія Едіта Сантуш познайомилася з Іглесіасом в Каталонії влітку 1975 року, розповів адвокат позивача.

Їхній роман тривав близько тижня. Співак на той час був одружений.

Дев'ять місяців потому народився Хав'єр.

Оголошуючи своє рішення, суддя Хосе Мігель Борт сказав, що окрім схожої зовнішності, його переконали й свідчення матері: вона надала переконливі докази своїх відносин з Іглесіасом.

"Можливість сексуальних відносин між ними не виглядає як малоймовірна чи безглузда", - сказав суддя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хав'єр Санчес та його мати Марія Едіта Сантуш йдуть до суду

Суд вже визнавав батьківство Хуліо Іглесіаса ще у 1992 році, але тоді після апеляції рішення скасували.

Адвокати співака наполягали на тому, що справу не можна розглядати знову.

Але згідно з конституцією Іспанії, в подібних справах громадяни мають право на повторний позив.

30 років судової тяганини

Понад 30 років Хав'єр і його мати добивалися визнання того, що він є сином знаменитого співака.

Вони виграли перший суд, але згодом Іглесіас оскаржив рішення і його скасували.

Співак неодноразово відмовлявся надати біологічний матеріал для генетичного тесту. Але адвокатам Санчеса вдалося провести аналіз його ДНК.

Як розповів адвокат позивача Фернандо Осуна, найнятий у США приватний детектив вирушив у Маямі, де полюбляв займатися серфінгом один з синів співака.

Детектив вистежив Іглесіаса-молодшого і взяв пляшку, з якої той пив воду і яку лишив на пляжі. Частинок слини вистачило для аналізу.

Тест ДНК засвідчив, що з імовірністю 99,9% Хуліо Іглесіас-молодший і Хав'єр Санчес є братами.

Адвокати надали результати суду в Валенсії, і суддя з ними ознайомився, хоча пізніше він не взяв це до уваги як доказ.

Копирайт изображения GAYLON WAMPLER Image caption Хуліо Іглесіас став знаменитим завдяки виконанню романтичних баллад. Його пік популярності припав на 1970-80-ті роки

Хуліо Іглесіас має право оскаржити рішення.

У співака є троє дорослих дітей від його першої дружини Ісабель Прейслер і ще п'ятеро - від другої дружини, голландської моделі Міранди Рейнсбургер, з якою він і досі живе разом.

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