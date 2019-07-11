Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів

Копирайт изображения Reuters Image caption Наслідки шторму на курорті Порто Каррас

Шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок шторму на півночі Греції увечері в середу.

Штормовий вітер, сильні зливи та сильний град накрили півострів Халкідіки поблизу міста Салоніки.

Подружжя з Чехії загинуло після того, як сильний вітер перекинув їхній будинок-автопричеп. Серед загиблих також є двоє росіян та двоє румунів.

За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає, повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє про понад сотню постраждалих, в деяких з них виявили переломи кінцівок.

У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію. Хараламбос Стеріадіс, керівник служби цивільного захисту на півночі Греції, назвав те, що трапилося "безпрецедентним явищем".

Шторм стався після періоду дуже спекотної погоди в Греції з температурами, які зростали до 37 градусів Цельсія протягом останніх двох днів.

На зображеннях та відео, опубліковані у соціальних мережах, можна побачити повалені дерева, перекинуті автомобілі і пошкоджені будівлі.

"Це перший раз у моїй 25-річній кар'єрі, коли я пережив щось подібне", - зазначив Атансіос Калцас, директор медичного центру Неа Муданія, який надавав допомогу багатьом пораненим.

"Це було настільки раптово, настільки раптово", - додав він.

Свідок, процитований телеканалом ERT, повідомив, що раптовий шторм тривав лише близько 20 хвилин.

Румунська жінка та її дитина загинули, коли дах ресторану обрушився у містечку Неа Плагія, кажуть чиновники, тоді як російський чоловік і його син загинули внаслідок падіння дерева біля свого готелю на морському курорті Потідея.

Грецький міністр цивільного захисту Міхаліс Хрисохоідіс відвідає регіон у четвер.

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