Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів
Шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок шторму на півночі Греції увечері в середу.
Штормовий вітер, сильні зливи та сильний град накрили півострів Халкідіки поблизу міста Салоніки.
Подружжя з Чехії загинуло після того, як сильний вітер перекинув їхній будинок-автопричеп. Серед загиблих також є двоє росіян та двоє румунів.
За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає, повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
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Грецьке видання Ekathimerini повідомляє про понад сотню постраждалих, в деяких з них виявили переломи кінцівок.
У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію. Хараламбос Стеріадіс, керівник служби цивільного захисту на півночі Греції, назвав те, що трапилося "безпрецедентним явищем".
Шторм стався після періоду дуже спекотної погоди в Греції з температурами, які зростали до 37 градусів Цельсія протягом останніх двох днів.
На зображеннях та відео, опубліковані у соціальних мережах, можна побачити повалені дерева, перекинуті автомобілі і пошкоджені будівлі.
"Це перший раз у моїй 25-річній кар'єрі, коли я пережив щось подібне", - зазначив Атансіос Калцас, директор медичного центру Неа Муданія, який надавав допомогу багатьом пораненим.
"Це було настільки раптово, настільки раптово", - додав він.
Свідок, процитований телеканалом ERT, повідомив, що раптовий шторм тривав лише близько 20 хвилин.
Румунська жінка та її дитина загинули, коли дах ресторану обрушився у містечку Неа Плагія, кажуть чиновники, тоді як російський чоловік і його син загинули внаслідок падіння дерева біля свого готелю на морському курорті Потідея.
Грецький міністр цивільного захисту Міхаліс Хрисохоідіс відвідає регіон у четвер.
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