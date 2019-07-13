Ексреформатор Міноборони, консультант та поет. Що відомо про нового очільника Херсонщини?

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації. Ним став — Юрій Гусєв.

Очільника області президент представив на нараді у Херсоні в суботу.

"Я хотів би почати з того, що привітати вас з новим головою, нашим хлопцем, і хотів би підписати указ про призначення Гусєва Юрія Веніаміновича", - сказав пан Зеленський і видав Юрію Гусєву посвідчення голови ОДА.

Також президент призначив своїм постійним представником у Криму Анатолія Кориневича.

Сам Гусєв закликав бажаючих працювати у "вертикалі президента" у Херсонській області реєструватись на сайті ініціативи Володимира Зеленського "Ліфт", розміщувати резюме і з цих людей обиратимуть найкращих, які мають очолити рійонні державні адміністрації, чи стати заступниками голови області.

За його словами, президент поставив йому задачу - "працювати над тим, щоб життя людей покращувалось".

Пан Гусєв пообіцяв до 15 листопада забезпечити модернізацію КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адмінмежі з Кримом.

"У мене 15 листопада день народження і я запрошую вас відкрити", - сказав він.

А до 2020 року - створити на КПВВ центри надання адмінпослуг громадян.

"Якщо ні, то новий губернатор стане на чолі області", - сказав президент.

39-літнього Юрія Гусєва в Офісі президента України описують як консультанта і радника фінансових організацій, найкращого GR-фахівця (фахівець з відносин з урядовими структурами) 2018 року за версією Української асоціації лобізму та GR.

Таке визнання він отримав, коли працював GR-директором у "ПриватБанку".

У 2000-х роках пан Гусєв займався бізнесом, в 2009-2011 роках працював в Мінекономіки, а потім до 2014-го був менеджером відділу Державного агентства інвестицій та національних проєктів, яке очолював скандальний політик Владислав Каськів.

З початком війни на Донбасі Юрій Гусєв пішов на роботу в Міноборони у складі так званого волонтерського десанту.

Працював на посадах керівника департаменту економічної активності, заступника міністра оборони та голови Ради реформ міністерства оборони.

Юрій Гусєв закінчив Херсонський державний технічний та Київський національний економічний університети. Потім вчився на програмах у Harvard Kennedy School у 2011 та 2017 роках.

Пан Гусєв родом з Херсонщини і з цим регіоном пов'язаний найгучніший скандал навколо особи нового очільника області.

Юрій Гусєв з 2017 року очолював київське представництво Херсонського земляцтва.

У цій організації він співпрацював з ексгубернатором області Андрієм Гордєєвим та ексголовою облради Владиславом Мангером, обидва є фігурантами справи про загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк. Мангеру висунули підозру в організації її вбивства, але згодом ГПУ зняла її і повідомила підозру про організацію завдання їй тілесних ушкоджень.

У жовтні 2018 року Юрій Гусєв навіть підписував меморандуми про співпрацю з керівниками області. Тож тепер активісти закидають пану Гусєву співпрацю з підозрюваними в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Юрій Гусєв такі звинувачення відкидає та наполягає, що не є другом фігурантів справи.

У червні він вийшов з Херсонського земляцтва.

Новий очільник Херсонщини володіє авторськими правами на книгу "Незбагненність. Збірка віршів українця".

Згідно з декларацією, пан Гусєв у 2018 році заробив понад 2,7 мільйона гривень та має кредитні і лізингові зобов'язання на 1,59 мільйона гривень.

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