Кернес відновив бюст Жукова у Харкові

Копирайт изображения facebook.com/gennadykernes/ Image caption Мер Харкова відновив повалений бюст Жукова

Мер Харкова Геннадій Кернес оголосив про відновлення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.

Фотографії бюсту він розмістив у себе на сторінці у Facebook.

"Як і обіцяв - сьогодні повернули на місце", - зазначив Кернес.

Бюст Жукова повалили у Харкові члени націоналістичних організацій 2 червня.

Як повалили бюст

Копирайт изображения nackor.org Image caption Поліція була на місці події, однак завадити знесенню бюста правоохоронці не змогли

2 червня перед Палацом спорту у Харкові, де відбувався з'їзд партії "Довіряй справам", протестували представники партій "Нацкорпус" і "Правий сектор", а також об'єднань "Фрайкор", "Традиція і порядок", "Антикорупційний блок учасників АТО".

За їхніми словами, вони створили "коридор ганьби" для учасників з'їзду.

Пізніше учасники акції попрямували до бюста маршала Жукова, який стояв за кількасот метрів від Палаці спорту.

"За ними послідували правоохоронці, які забезпечували правопорядок в районі Палацу спорту, і спробували перешкодити знесенню пам'ятника, проте не досягли успіху в цьому", - повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Зрештою, бюст знесли під скандування "Слава Україні". Самого радянського маршала учасники знесення називали "кривавим м'ясником".

На постамент, де раніше стояв бюст, активісти встановили державний прапор України.

Копирайт изображения Facebook групи "Фрайкор" Image caption Бюст повалили и обмалювали червоною фарбою

Копирайт изображения Facebook групи "Фрайкор"

Обіцянка Кернеса

У партії "Довіряй справам" оголосили намір відновити бюст маршала Жукова.

"Я поспілкувався з депутатом Віталієм Хомутинником, на чиєму окрузі знаходиться пам'ятник Жукову. Так ось, пам'ятник буде відновлений", - пообіцяв мер Харкова Геннадій Кернес.

Image caption Мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв відновити пам'ятник

Він також заявив, що ініціюватиме перейменування однієї з центральних вулиць міста - проспекту Григоренка - на проспект маршала Жукова.

Так цей проспект називався до 2016 року, коли в рамках декомунізації відбулося його перейменування.

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