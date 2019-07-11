Рейтинги партій: "Голос" обійшов "Батьківщину"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Партія Святослава Вакарчука проходить у Раду і навіть обігнала "Батьківщину" - поки тільки згідно з опитуваннями

До Ради мають шанси потрапити п'ять партій. Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 липня.

Очолює рейтинг "Слуга народу" з 47% підтримки серед тих виборців, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Долають 5% бар'єр також партія "Опозиційна платформа - За життя" з 11,6% симпатиків, партія "Європейська Солідарність" з 8,2%, партія "Голос" з 6,6% та "Батьківщина" з 6,4%.

Далі електоральні симпатії розподілилися таким чином: "Сила і честь" - 3,6%, "Опозиційний блок" - 3,2%, Українська стратегія Гройсмана - 2,8%, Радикальна партія - 2,5%, ВО Свобода - 2,1%, Громадянська позиція - 1,4%, Самопоміч - 1,2%, партія Шарія - 1,2%.

Згідно з опитуванням, рівень довіри до президента Зеленського складає 65%, не довіряють йому 27%.

25% українців довіряють лідеру "Голосу" Святославу Вакарчуку, 23% - лідеру "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку, 22% - Юлії Тимошенко, 20% - прем'єру Володимиру Гройсману.

Найменший рівень довіри мають, згідно з опитуванням, Петро Порошенко (14%) та Віктор Медведчук (12%).

Опитування проводилося серед 2 тисяч респондентів шляхом особистого інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,2%.

Рейтинг від КМІС

Раніше було опубліковане дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведене з 25 червня по 7 липня серед 2004 повнолітніх респондентів.

Відповідно до даних опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

"Слуга народу" - 48,5%

"Опозиційна платформа — За життя" - 14,1%

"Європейська солідарність" - 9,2%

"Батьківщина" - 6,2%

Решта партій, згідно з опитуванням, не проходять до парламенту, серед них і партія, яка стабільно долала 5% бар'єр - "Голос" Святослава Вакарчука. За даними КМІС, "Голос" мав підтримку 4,4% опитаних.

"Сила і Честь" - 4,1%, "Опозиційний блок" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4% "Українська стратегія Гройсмана" - 2,3%.

19,9% опитаних, які прийдуть на вибори, ще не визначились із тим, кого підтримати.

Копирайт изображения Facebook, BBC

67,8% позитивно оцінювали президента Володимира Зеленського, 51,6% - голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, 41,1% - представника президента у парламенті Руслана Стефанчука, 38,1% - Ігоря Смешка, а 26,7% - Святослава Вакарчука.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Інші рейтинги

Ролінгове дослідження Українського інституту соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центру "Соціальний моніторинг", проведене з 28 червня по 4 липня серед 1000 повнолітніх респондентів, показує такі результати серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати:

"Слуга народу" - 41,6% "Опозиційну платформу — За життя" - 13,7% "Європейська солідарність" - 8,5% "Батьківщина" - 7,7% "Голос" - 7,5%

За даними опитування, проведеного 29 червня - 3 липня 2019 року групою "Рейтинг", рейтинг партій серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати, виглядає так:

"Слуга народу" - 42,3% "Опозиційна платформа — За життя" - 13,4% "Європейська солідарність" - 8,3% "Голос" - 7,2% "Батьківщина" - 7,2%

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