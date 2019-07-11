Японський зонд сів на далекий астероїд. Він шукає підказки виникнення Сонячної системи

Копирайт изображения Jaxa et al. Image caption Рюгу може мати ключ до кращого розуміння походження Сонячної системи

Японський космічний зонд приземлився на далекий астероїд, де має збирати проби скельної породи, яка може містити підказки про розвиток Сонячної системи.

Успішне приземлення на астероїд Рюгу зустріли з полегшенням і радістю у контрольній залі японського космічного агентства JAXA.

Це вже друге приземлення для роботизованого апарату "Хаябуса-2", який збирав зразки породи на астероїді у лютому.

Після того, як апарат скинув вибухівку на поверхню астероїда, створивши там кратер, "Хаябуса-2" повернувся, щоб забрати свіжі зразки.

Оскільки нові зразки походитимуть з-під поверхні астероїда, то суворі умови космосу матимуть на них менший вплив.

Копирайт изображения AFP / ISAS-JAXA Image caption Персонал і дослідники з космічного агентства Японії JAXA святкують у залі управління

Експерти сподіваються, що проби порід дадуть вченим більше даних про походження Сонячної системи.

"Хаябуса-2" має привезти екземпляри породи на Землю наступного року.

Копирайт изображения AFP Image caption Цей знімок JAXA показує, як "Хаябуса-2" приземляється на поверхню астероїда

Що залишилося після 4,5 мільярда років

Рюгу належить до примітивного типу космічних тіл, що залишилися з перших днів нашої Сонячної системи.

Тому він може містити підказки про умови та хімію того часу — приблизно 4,5 мільярда років тому.

"Хаябуса-2" почав свою місію до Рюгу у 2014 році, коли його запустили з японського космічного майданчика Танегашима.

Копирайт изображения Akihiro Ikeshita Image caption "Хаябуса-2" має зібрати проби породи

Астероїд — це космічна скеля шириною 900 метрів, яка розташована на відстані у близько 290 мільйонів кілометрів від Землі.

Астероїди, по суті, є "будівельними матеріалами", які залишилися після створення Сонячної системи.

Також вважається, що вони можуть містити хімічні сполуки, які могли відігравати важливу роль у виникненні життя на Землі.

Вони можуть містити воду, органічні (багаті вуглецем) сполуки та дорогоцінні метали.

Остання можливість навіть спокусила декілька компаній почати вивчати рентабельність видобутку корисних копалин на астероїдах.

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