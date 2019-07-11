В Україні запровадять реєстр педофілів та хімічну кастрацію. Так вирішила Рада

Копирайт изображения Getty Images

Верховна Рада України включила примусову хімічну кастрацію до переліку покарань за зґвалтування неповнолітніх.

Законопроєкт підтримали 247 депутатів, але його ще має підписати президент.

Таке покарання можна буде застосовувати до злочинців, які скоїли зґвалтування, що спричинило "особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього".

Що таке хімічна кастрація?

Хімічна кастрація - це примусове введення засудженому антиандрогенних препаратів, які "складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність".

При цьому, хімічну кастрацію не застосовуватимуть людей у віці до 18 років або понад 65 років.

Крім того, депутати збільшили максимальний термін ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх з 12 до 15 років.

Документ передбачає довічний адміністративний нагляд за людьми, яких визнавали винними у зґвалтуванні неповнолітніх і створення відкритого реєстру таких злочинців.

Закон набуде чинності на наступний день після офіційного опублікування, а на створення реєстру педофілів Кабінет міністрів матиме два місяці.

Водночас парламент схвалив за основу законопроєкт, який визначає хімічну кастрацію не кримінальним покаранням, а медичним заходом.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!