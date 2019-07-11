Вчені знайшли найдавніші рештки сучасних людей

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Комп'ютерна реконструкція знайденого черепа

Дослідники виявили найдавніші рештки сучасних людей з тих, що колись знаходили за межами Африки.

Знайденому в Греції фрагменту черепа, на думку дослідників, не менше 210 тисяч років. У той період територію нинішньої Європи населяли неандертальці.

Якщо вік знахідки, виявленої в печері Апідіма в Греції, підтвердиться, це внесе суттєві корективи в наше уявлення про історію Homo sapiens (людини розумної). Раніше вважалося, що сучасні люди потрапили до Європи з Африки лише близько 45 тисяч років тому.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Декан факультету палеоантропології в Тюбінгенскому університеті Катерина Харваті розповіла в інтерв'ю Guardian, що це відкриття може бути свідченням більш ранніх, ніж вважалося, випадків появи сучасних людей за межами Африки й ширшого географічного охоплення їх поселень на території Європи.

Люди, які живуть в наші дні за межами Африки, походять від мігрантів, які залишили континент 60 тисяч років тому.

У міру просування Євразією вони витіснили інші види древніх людей, які їм зустрічалися, наприклад, неандертальців і денисівців.

Але це була не перша міграція сучасних людей з Африки.

Вік людей, останки яких виявили в 1990-х роках у печерах Кафзех і Скул в Ізраїлі, становить від 90 до 125 тисяч років.

Тоді вчені вирішили, що це виняток — люди спробували покинути місце проживання в Африці, але у них мало що вийшло.

Проте останніми роками стало зрозуміло, що Homo sapiens почав вивчати нові території ще раніше і подолав тоді ще більші відстані.

Нещодавно палеонтологи знайшли скам'янілості сучасних людей в Китаї. Їх вік — від 80 до 120 тисяч років.

Вивчення ДНК показало, що між людьми з Африки й неандертальцями відбувалося схрещення. Аналіз останків неандертальців, які жили на території нинішньої Німеччини, виявив, що схрещення траплялося 319-460 тисяч років тому, проте незрозуміло, брав участь в цьому Homo sapiens, або інший вид людей, який проживав в Африці.

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