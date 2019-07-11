Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціюватиме люстрацію для всіх високопосадовців і депутатів, які обіймали посади з 2014 по 2019 рік. Про це він традиційно заявив у відеозверненні на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Після останніх поїздок країною відчуття одне - просто бракує цензурних слів. Щодня спілкуюся з чиновниками різних рівнів, і розумію одне - це безнадійний діагноз", - почав глава держави.

Всі чиновники, за його словами, незалежно від партійності, "однієї масті - їм все фіолетово".

"Може обміняти їх на наших полонених? А може одягнути їх у браковані бронежилети, які вони закупили, і відправити на передову?" - запитав він.

"Думаю, найменше, що можна зробити зараз - це назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою", - наголосив Володимир Зеленський.

Він заперечив плани своєї команди "відмінити люстрацію" (опоненти президента стверджують, що це робитися для того, щоб його офіс очолював Андрій Богдан, який є ексчиновником часів Януковича).

"Щоб усі розуміли, що ми не збираємося відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити. Нами напрацьовано законопроект про розширення норм закону "Про очищення влади", - анонсував Володимир Зеленський.

"Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади в період із 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року", - заявив чинний президент.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Команду Зеленського критикують за нібито плани скасувати чи змінити закон про люстрацію, який стосується нинішнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Водночас зміни, які пропонує Зеленський, мають торкнутися іного члена його команди - нового секретаря РНБО Олександра Данилюка, який до 2018 року був міністром фінансів

Він додав, що дії зазначених чиновників мають отримати також і "справедливу юридичну оцінку".

Кілька днів тому ініціативу законопроекту подібного змісту щодо люстрації чиновників 2014-2019 років озвучив колишній високопосадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

Кого розкритикував

У своєму зверненні Володимир Зеленський також розкритикував конкретних міністрів і посадовців. При цьому, він не називав їхніх прізвищ, однак з контексту зрозуміло, про кого йде мова.

"Для чого міністри, які будуть дороги лише у Фейсбуці і народжують дітей в Америці". Це, як виглядає, критика на адресу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський прізвищ не називав, але цілком прозро натякав на кількох чинних міністрів, зокрема Уляну Супрун, а також експрезидента Петра Порошенка

"Для чого міністри, які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок". Тут, схоже, Зеленський має на увазі в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

"Для чого міністри, які розказують, що українці дуже багато їдять". Імовірний натяк на міністра соцполітики Андрія Реву.

"Для чого генеральні прокурори які можуть посадити тільки власну печінку?". Це схоже на натяк на адресу генпрокурора Юрія Луценка.

"Для чого міністр економіки часів Януковича, який називає громадян ублюдками, вибиває з рук телефони і обіцяє їм всі по пиці". Очевидний натяк на експрезидента Петра Порошенка.

А згадка про "браковані бронежилети" - відсилка до недавніх обшуків у Міноборони, які пройшли, зокрема, у ексрадника Порошенка Юрія Бірюкова.

Законопроект про люстрацію, який розробила команда президента, поки що не зареєстрований у Верховній Раді.

Водночас, якщо закон ухвалять, то під його дію можуть потрапити і нинішні члени команди президента Зеленського.

Наприклад, новий секретар РНБО Олександр Данилюк, який у 2016-2018 роках був міністром фінансів.

Те саме стосується і призначеного Зеленським члена Наглядової ради "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, що у 2014-2016 роках очолював Міністерство економіки.

А новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв з 2014 по 2019 року був депутатом.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук після оприлюднення відео президента заявив, що у випадку ухвалення цих люстраційних пропозицій, їх застосовуватимуть до всіх.

"Я глибоко переконаний, що у разі підтримки, у нас буде абсолютне виконання всіх норм положень чинного законодавства", - запевнив він.

Реакція

На заяву президента вже відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Все погано і всі не такі - це чудова теза. Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев'ять років тому. Чую останні п'ять. Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло…", - запитав він у Facebook.

"Ну, протягнете Ви на хайпі… ще місяць-другий. А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: а що, крім "Сватів" і "Кварталу 95" по телебаченню, нас годувати не будуть? І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні. Повтору 2010 року не буде. Як би кому це не хотілося", - додав міністр.

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