Зеленський і Путін вперше поговорили телефоном

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова відбулася за ініціативою української сторони, заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи з повернення людей, які утримуються з обох сторін", - цитує Пєскова "РИА Новости".

"Обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", - додав речник Кремля.

"Досягнуто домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - сказав він.

Згодом пресслужба президента Зеленського підтвердила, що президенти поговорили телефоном.

"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ", - йдеться в повідомленні преслужби президента.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі, зазначили в пресслужбі.

Це перша розмова Путіна та Зеленського після обрання Зеленського президентом.

На відміну від лідерів інших країн, президент Росії не привітав Володимира Зеленського з обранням у квітні. Путін сказав, що у Москві хочуть дочекатися результатів роботи Зеленського.

Відтоді й до цього дня Зеленський і Путін не зустрічалися, не говорили телефоном і не обмінювалися листами.

На початку червня Путін сказав про українського президента наступне: "Я не знаю цю людину, він хороший спеціаліст у тій галузі, в якій працював до цього, - хороший актор. Але одна справа когось грати, а інша - бути кимсь".

Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю перед виборами казав про майбутню зустріч з Путіним: "Знаєте, я зможу розвеселити навіть його. Це буде мимовільний сміх, але сміх. А російська молодь, яка знає мене відмінно, також буде реготати".

"Треба поговорити?"

У понеділок, 8 липня, президент України виступив з відеозверненням у Facebook, в якому запропонував провести переговори з Путіним замість телемосту між Москвою та Києвом.

"А тепер я хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговоримо, чий Крим, кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови я пропоную наступну: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон. Місце? Гадаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас у Мінську", - сказав пан Зеленський.

У четвер, 11 липня, ініціативу президента України прокоментував Путін, відповідаючи на питання журналістів щодо його пропозиції.

"Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, зокрема від розширення нормандського формату, - сказав Путін. - Але, по перше, це нормандський формат і зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, це очевидна річ".

"По-друге, більш або менш про щось можна буде говорити після остаточного формування уряду України та проведення виборів до парламенту країни, - додав Путін. - По-третє, я не знаю, як реагують інші учасники запропонованого формату".

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков нагадав, що США не є учасниками нормандського процесу. Путін у четвер зазначив, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей "незабаром припиняє роботу".

У п'ятницю, 12 липня, в Парижі має відбутися зустріч радників голів держав та урядів нормандського формату.

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