Зникнення Емануели Орланді: ексгумація у Ватикані додала загадок
Дві могили, які розкрили на Тевтонському кладовищі у Ватикані у зв'язку з розслідуванням справи про зникнення 15-річної Емануели Орланді у 1983 році, виявилися порожніми.
Емануела зникла 22 червня 1983 року, коли поверталася з уроку гри на флейті. Востаннє її бачили на автобусній зупинці в центрі Рима.
У пошуках дівчини її родичі перевіряли численні версії та чутки. "Справа Орланді" викликала великий суспільний резонанс, який і досі не вщухає.
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У березні 2019 року родина Орланді отримала анонімний лист. У ньому було фото кам'яного ангела над могилами принцеси Софії фон Гогенлое та принцеси Карлотти Федеріки Мекленбурзької на Тевтонському кладовищі Ватикану.
Родичі Емануели звернулися до Ватикану з офіційним проханням дозволити відкрити могили на Тевтонському кладовищі. Суд Ватикану задовольнив прохання.
Ексгумація почалася після ранкової молитви у четвер, 11 липня. На ній були присутні як родичі Емануели, так і нащадки обох принцес.
Проте, як заявив представник Ватикану Алессандро Джизотті, внаслідок ексгумації не знайшли ані людських решток, ані поховальних урн.
У склепі Софії фон Гогенлое виявили просторе підземне приміщення, що виявилося порожнім. У могилі Карлотти Федеріки Мекленбурзької також не знайшли людських решток.
Тепер Ватикан має намір вивчити всі доступні документи про роботи, що проводилися на цвинтарі з XIX століття, сказав Джизотті.
"Емануела на небесах"
Старший брат Емануели, П'єтро, раніше розповів BBC, як він намагається розгадати загадку таємничого зникнення його сестри.
"Мені часто казали: "Кинь це. Насолоджуйся життя, не думай про це". Але я не можу кинути. Поки я не зрозумію, що з нею сталося, я не заспокоюся", - сказав він.
За словами П'єтро, Святий престол не виявляв великого бажання допомогти рідним зниклої дівчини.
"Вони для себе вирішили, що справу закрито", - міркує П'єтро.
"При Папі Римському Франциску стіни стали ще вищі. Я зустрівся з ним через кілька днів після його обрання (у 2013 році), і він сказав мені: "Емануела перебуває на небесах".
"Я подумав: добре, Папі Римському щось відомо. Але потім я кілька разів намагався добитися з ним зустрічі, щоб він мені пояснив, що мав на увазі. Але він більше не захотів зі мною зустрічатися", - додав брат зниклої.
П'єтро не втрачає надії, що його сестра і досі жива. Він згадує день, коли бачив її востаннє.
"Ми з нею були дуже близькі. Нам обом подобалася музика. Вона намагалася навчити мене грати уривок з Шопена. Ми розучили дві сторінки нот, але потім вона зникла. Сподіваюся, коли-небудь вона повернеться і навчить мене решти", - сказав він.
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